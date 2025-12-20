SALUTE. La SuperInfluenza arriva in Cile e Bolivia 

Le autorità sanitarie di Cile e Bolivia hanno attivato protocolli epidemiologici di emergenza a seguito dell’arrivo confermato di una nuova variante altamente trasmissibile dell’influenza A (H3N2), nota come sottoclade K (detta anche “superinfluenza”).

La variante, rilevata in oltre 34 paesi, è caratterizzata dalla capacità di eludere parzialmente gli anticorpi di precedenti infezioni. Secondo l’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS), attualmente sembra avere un tasso di letalità inferiore rispetto ai ceppi precedenti, riporta MercoPress.

La Segreteria Regionale Ministeriale della Salute cilena ha confermato il primo caso della variante K a Ñuble. Il rilevamento è stato convalidato dall’Istituto di Sanità Pubblica attraverso un monitoraggio genomico continuo. Il Ministro Regionale Gustavo Rojas Medina ha riferito che la persona interessata era attualmente in buona salute.

In questo scenario, le autorità hanno lanciato un appello urgente ai gruppi ad alto rischio, tra cui adulti over 65, donne in gravidanza e operatori sanitari, affinché completino il loro programma vaccinale.

Sebbene la variante fosse già stata individuata in precedenza nel Paese, il caso di Ñuble segna la prima volta che una regione specifica è stata identificata come sito attivo per la mutazione.

Nella vicina Bolivia, le autorità hanno dichiarato un’allerta arancione nel dipartimento di Santa Cruz e attivato la sorveglianza di emergenza a Cochabamba a seguito di diversi focolai di H3N2 legati a viaggi internazionali.

Un focolaio familiare che ha coinvolto cinque persone arrivate di recente dagli Stati Uniti è stato confermato a Cochabamba. Il paziente principale, un uomo anziano, ha richiesto il ricovero ospedaliero per grave difficoltà respiratoria.

Inoltre, un paziente arrivato di recente dal Giappone via Brasile è morto di H3N2 a Santa Cruz de la Sierra. Le autorità stanno attualmente indagando per stabilire se questo decesso sia stato causato specificamente dalla variante K.

Poiché la Bolivia non dispone attualmente di infrastrutture di laboratorio specializzate per isolare la variante K, campioni del paziente deceduto e di altri casi sospetti sono stati inviati all’estero per essere analizzati.

Nonostante le preoccupazioni sulla trasmissibilità della variante, i ministri della salute di entrambe le nazioni hanno sottolineato che gli attuali vaccini antinfluenzali rimangono la difesa più efficace contro malattie gravi e decessi.

Maddalena Ingrao

