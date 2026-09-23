SALUTE. Giornata Mondiale del Cuore: quando l’ansia cronica diventa un fattore di rischio cardiovascolare

Il 29 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cuore, istituita dalla World Heart Federation per richiamare l’attenzione sulle malattie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di morte nel mondo. Tra i temi meno raccontati c’è il legame, sempre più documentato dalla ricerca scientifica, tra la salute mentale e quella del cuore. Non è un caso che sempre più persone scelgano di rivolgersi a un medico online anche per sintomi che, a un primo sguardo, sembrano avere un’origine puramente emotiva.

Quando lo stress diventa un problema cardiovascolare

L’ansia cronica non è solo uno stato psicologico: è un vero determinante di rischio cardiovascolare, agendo sulla disregolazione del sistema nervoso autonomo. Lo stress prolungato attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con un rilascio persistente di catecolamine e cortisolo che produce due effetti misurabili: un aumento della frequenza cardiaca e della contrattilità del cuore, e una riduzione del tono vagale, cioè della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un indicatore che la letteratura scientifica considera predittivo di mortalità cardiovascolare. Lo conferma uno studio pubblicato sulla rivista American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, che ha misurato una relazione diretta tra pressione arteriosa, attività del sistema nervoso simpatico e livelli di ansia di tratto nei soggetti osservati.

Effetti che si accumulano nel tempo

Nel lungo periodo, questo squilibrio può favorire un’ipertensione arteriosa stabile: lo stress cronico altera il riflesso barocettivo, riducendo l’efficienza della regolazione pressoria a breve termine. Un editoriale pubblicato su Frontiers in Psychology ha approfondito proprio la disregolazione del controllo autonomico cardiaco indotta da stress traumatico e ansia, mentre una ricerca su gemelle condotta e pubblicata su Twin Research and Human Genetics ha rilevato che livelli più alti di ansia si associano a una funzione autonomica cardiovascolare più bassa, a parità di corredo genetico. Sono evidenze che aiutano a spiegare perché tanti pazienti con sintomi cardiaci “inspiegabili” abbiano in realtà una componente ansiosa di fondo, e perché sia importante non trattare i due piani – psicologico e cardiologico – come separati.

Un cuore che va ascoltato, non solo misurato

Tra i parametri che meritano attenzione c’è la pressione sanguigna, spesso il primo segnale misurabile di uno stato di stress prolungato che il paziente non percepisce ancora come tale. Su AGC News continuiamo a seguire con attenzione i temi che intrecciano salute pubblica e benessere psicologico, convinti che la prevenzione cardiovascolare passi anche da una maggiore consapevolezza dei segnali che il corpo manda quando la mente è sotto pressione.

Riconoscere i segnali, senza allarmismo

Non significa che ogni episodio di ansia debba far temere il peggio per il cuore: significa piuttosto imparare a distinguere un disagio passeggero da uno stato che si protrae per settimane o mesi, magari accompagnato da tachicardia frequente, tensione muscolare persistente o difficoltà a rilassarsi anche a riposo. In questi casi, un consulto — psicologico o medico, a seconda dei sintomi prevalenti — non è un eccesso di cautela, ma un modo concreto per interrompere un circolo che, se lasciato andare avanti, tende ad autoalimentarsi.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il messaggio della comunità scientifica è chiaro: prendersi cura della propria salute mentale è, a tutti gli effetti, una forma di prevenzione cardiovascolare.

Fonti

Bigalke JA et al., “Blood pressure and muscle sympathetic nerve activity are associated with trait anxiety in humans”, American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, 2023.

“Editorial: Dysregulation of Autonomic Cardiac Control by Traumatic Stress and Anxiety”, Frontiers in Psychology, 2016.

“Higher Anxiety Is Associated with Lower Cardiovascular Autonomic Function in Female Twins”, Twin Research and Human Genetics, 2020.

Redazione

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