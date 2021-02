SALUTE. Cibi amici della pelle: i migliori 7 da consumare

Tutti noi sappiamo che ciò che mangiamo influenza il nostro corpo e il nostro stato di salute, e spesso questa regola riguarda direttamente la pelle. Ci sono infatti degli alimenti in grado di renderla più luminosa e più morbida, e altri che invece rischiano di danneggiarla, ad esempio irritandola. Si tratta di un discorso applicabile a qualsiasi zona del corpo, ma che riguarda soprattutto la pelle del viso, che con una alimentazione sbagliata potrebbe essere soggetta ad inestetismi, come ad esempio i pori dilatati. È possibile fare sin da subito qualche esempio, come nel caso del consumo eccessivo di alcool e di cibi molto grassi, i quali possono causare la comparsa di sulla cute.

Siccome si tratta di un argomento complesso, è bene approfondire il discorso, elencando i 7 cibi amici della pelle.

Al primo posto troviamo le mandorle, ricche di vitamina E, e molto utili per la protezione della pelle dall’esposizione ai raggi ultravioletti.

Fra gli alimenti migliori per la salute della pelle si trova l’avocado, un frutto che abbonda di vitamine e di grassi polinsaturi, e che ha delle ottime proprietà contro l’azione dei radicali liberi. In sintesi, è utile per combattere l’invecchiamento precoce delle cellule cutanee.

Il terzo e ultimo posto del podio spetta alle noci, ricche di acidi grassi Omega 3 , e indicate soprattutto per chi desidera vantare una pelle luminosa e in salute. Le noci, inoltre, migliorano la protezione dai raggi UV ma hanno un alto conteggio calorico, quindi è meglio evitare di mangiarne troppe.

, e indicate soprattutto per chi desidera vantare una pelle luminosa e in salute. Le noci, inoltre, migliorano la protezione dai raggi UV ma hanno un alto conteggio calorico, quindi è meglio evitare di mangiarne troppe. Un altro alimento fondamentale per la salute della cute sono i frutti di bosco, e in generale tutti i frutti rossi. Si tratta di alimenti che rendono la pelle più morbida ed elastica, e inoltre sono importantissimi per la salute dell’organismo nel suo complesso, in quanto abbondano di vitamine.

Non potremmo non citare il salmone, ricco di acidi grassi Omega 3 e ancora una volta decisivo per l’elasticità e la morbidezza della cute.

Anche le uova sono particolarmente consigliate per mantenere al top il benessere della pelle, perché sono ricche di grassi buoni, di proteine e di vitamine, e fra le altre cose giovano anche alla salute delle unghie.

Si chiude con le carote, note per via dell’alto contenuto di beta-carotene: un pigmento vegetale che aumenta il grado di protezione della pelle contro i raggi UV del sole.

Inoltre, si consiglia di ridurre il consumo di sale a tavola: quantità eccessive possono infatti aumentare il grado di disidratazione della pelle e causare una diminuzione del collagene nei tessuti del derma. Allo stesso tempo, è importante aumentare il consumo di acqua e berne almeno 2 litri al giorno, in modo tale da garantire una corretta idratazione alla pelle.

Redazione