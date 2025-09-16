SAHEL. Non solo Jihadismo: malavita, oro e armi 

Secondo il Global Terrorism Index del 2025, il Sahel è responsabile del 51% delle morti globali legate al terrorismo. Se il bilancio delle vittime del terrorismo è una preoccupazione importante, lo dovrebbero essere anche le economie illecite che favoriscono e alimentano l’estremismo violento.

Gli ingenti giacimenti auriferi della regione attirano l’attenzione globale e facilitano le economie illegali che prosperano in un contesto di instabilità regionale. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2023, l’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro, spesso illegale, rappresentava circa il 50% della produzione aurifera della regione. Questo sottrae miliardi di entrate agli stati e favorisce i gruppi che controllano le comunità minerarie e le rotte del contrabbando, riporta uno studio ISS citato da DefenseWeb.

Con oltre 1,8 milioni di persone nel Sahel che dipendono dall’attività mineraria per il proprio sostentamento, estremisti violenti e banditi si contendono il controllo di redditizi siti minerari per trarne profitto economico e reclutare sostenitori.

Gruppi estremisti violenti come Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) e lo Stato Islamico – Provincia del Sahel colmano vuoti di governance, controllando territori e mercati. Impongono tasse e diritti di protezione a minatori e comunità, apparentemente per proteggerli dai gruppi rivali, ma di fatto consolidando il loro controllo su aree ricche di risorse.

Nelle località sotto la loro influenza, JNIM pratica una governance strategica per assicurarsi il sostegno della popolazione. Viola le normative statali consentendo l’attività mineraria e il disboscamento in riserve naturali soggette a restrizioni, spesso in condizioni pericolose. Questo gli procura il sostegno della popolazione locale, frustrata dalle politiche statali restrittive o dai ritardi burocratici nell’ottenimento delle licenze.

In Mali, Burkina Faso e Niger, i minatori collaborano con i gruppi armati per necessità e preferenza, rafforzando l’influenza estremista e minando l’autorità statale.

Il commercio illegale di armi rafforza l’influenza dei gruppi criminali nel Sahel. Circa 12 milioni di armi illegali circolano nell’Africa occidentale, con sequestri che rivelano armi leggere, munizioni vere, ordigni esplosivi improvvisati, droni e granate a propulsione a razzo.

Oltre alle scorte post-conflitto della Libia, i rapporti mostrano che le perdite sul campo di battaglia e quelle causate da funzionari corrotti sono fonti chiave di armi. Si dice che i mercati prosperino nelle città di confine come Mallam Fatori (Nigeria), Tin Zaoutine (Algeria), Téra (Niger), Murzuq (Libia), Gaya (Niger) e Porga (Benin).

La domanda di armi nel Sahel non proviene solo da estremisti violenti e separatisti, ma anche da cittadini comuni, resi vulnerabili da un’inadeguata sicurezza statale. I gruppi di vigilanti armati sono diffusi e forniscono protezione informale ai quartieri da terroristi e banditi. Ma spesso esacerbano la violenza effettuando profilazioni etniche e discriminatorie.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che circa cinque milioni di persone siano state sfollate con la forza e altri 33 milioni necessitino di assistenza umanitaria. Tutti sono vulnerabili allo sfruttamento attraverso il lavoro forzato, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

I giovani, delusi dalle crisi economiche, di governance e di sicurezza della regione, si sono dati all’abuso di sostanze stupefacenti. Farmaci a basso costo come il tramadolo e altri oppioidi sintetici stanno creando dipendenza e suscettibilità al reclutamento da parte delle reti criminali.

La condivisione delle rotte tra estremisti violenti e trafficanti di armi, droga e esseri umani offusca il confine tra motivazioni ideologiche e orientate al profitto. Per smantellare queste reti sono necessarie politiche mirate per rafforzare la sicurezza delle frontiere e delle comunità, regolamentare la produzione artigianale di armi e affrontare i fattori socioeconomici della radicalizzazione giovanile.

I governi guidati da giunte militari in Mali, Burkina Faso e Niger riflettono decenni di fallimenti a livello nazionale, regionale e continentale nell’affrontare le cause della criminalità e dell’estremismo. Il loro ritiro dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) per formare la propria Alleanza degli Stati del Sahel (AES) ha frammentato la cooperazione regionale e ostacolato gli sforzi per la sicurezza regionale.

Il Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana potrebbe esortare gli Stati membri della regione ad adottare misure che riducano le risorse e la base di reclutamento dei gruppi estremisti.

Maddalena Ingroia

