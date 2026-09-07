SAHEL. I droni IA del Jihad 

Alla fine di ottobre 2025, ISWAP lanciò quattro attacchi mortali simultanei contro le forze militari nigeriane: i droni armati giocarono un ruolo chiave. Gli attacchi contro le postazioni di Dikwa, Gajibo, Mafa e Katarko causarono la morte di cinque soldati e l’incendio di una base militare. Anche se i soldati nigeriani respinsero gli attacchi, uccidendo 50 combattenti ISWAP, l’assalto ha dimostrato come i droni siano diventati parte integrante delle operazioni terroristiche in Africa.

Fin dalle operazioni ISIS in Siria e Iraq, Daesh ha usato droni quadricotteri commerciali equipaggiati con esplosivi, trasformandoli in ordigni esplosivi improvvisati volanti (IED). I quadricotteri vengono utilizzati contro le forze governative in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria e Somalia. Secondo gli esperti, i confini porosi e i legami familiari o etnici nella regione favoriscono la circolazione della tecnologia e del know-how tecnico che sono alla base delle operazioni terroristiche con i droni, riporta Africa Defense Forum .

Gli attacchi con i droni si sono intensificati rapidamente da quando Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ha lanciato il suo primo attacco kamikaze con un drone nel 2023. Nel frattempo, JNIM ha reso gli attacchi kamikaze con i droni una parte fondamentale della sua strategia di combattimento, lanciandone a decine contro obiettivi civili e militari in Burkina Faso, Mali e Niger: stando ai dati del Centro Politico per il Nuovo Sud del Marocco oltre 30 attacchi con droni sono stati registrati nel Sahel tra settembre 2023 e giugno 2025. L’82% si è verificata tra marzo e giugno 2025.

Poiché i gruppi terroristici fanno sempre più affidamento sui droni per attacchi kamikaze contro posizioni terrestri, sono anche in grado di tenere i propri combattenti lontani dal combattimento diretto con le forze militari. Di conseguenza, le strategie basate sui droni che si stanno delineando nel Sahel potrebbero anticipare le battaglie future.

Visto che l’Ucraina utilizza droni commerciali per respingere le forze russe d’invasione, gruppi di tutto il mondo osservano la situazione e potrebbero tentare di replicarne il successo, afferma il Combating Terrorism Center di West Point.

In Somalia, nel 2024 le autorità del Puntland hanno intercettato cinque droni commerciali armati inviati dai ribelli Houthi in Yemen ai terroristi in Somalia. Al-Shabaab continua a utilizzare i droni principalmente per la ricognizione, ma il suo rivale nel nord del Paese, lo Stato Islamico della Somalia, li ha impiegati in combattimento contro le forze regionali. In questo contesto, lo Stato Islamico in Somalia è uno dei gruppi che destano maggiore preoccupazione per le risorse di cui dispongono, afferma il Soufan Center, così come il crescente legame tra al-Shabaab e gli Houthi in Yemen.

In Mali, il JNIM e il Fronte per la Liberazione dell’Azawad (FLA) sembrano condurre un simile trasferimento di conoscenze. A metà del 2024, il colonnello Hussein Ghulam è passato dal FLA al JNIM e presto è stato coinvolto nell’attacco con droni del JNIM a Dioura nel maggio 2025, che ha ucciso 41 soldati maliani. JNIM e altri gruppi terroristici africani hanno ricevuto poco o nessun aiuto diretto dalle organizzazioni centrali di al-Qaeda o dello Stato Islamico, che subiscono una forte pressione da parte dei governi dei rispettivi paesi. La rapida espansione dell’intelligenza artificiale potrebbe rendere ancora più facile per gli estremisti trasformare in armi droni commerciali.

In alcuni recenti attacchi, i gruppi terroristici hanno impiegato droni dotati di intelligenza artificiale, capaci di localizzare e attaccare i loro obiettivi senza un operatore umano. I cosiddetti droni “offline” non possono essere disturbati o riorientati come i droni controllati da un operatore, il che li rende più difficili da contrastare.

C’è un aspetto della guerra con i droni che è rimasto finora fuori dalla portata di estremisti ed eserciti: gli sciami. Gli esperti sono preoccupati dalla prospettiva che JNIM, ISWAP o altri gruppi terroristici possano un giorno lanciare un attacco su vasta scala contro una comunità o un avamposto militare utilizzando decine di droni autonomi e coordinati dall’intelligenza artificiale.

I sistemi di disturbo come l’EDM4S SkyWiper anti-drone lituano, che interrompono il segnale tra drone e operatore, possono essere neutralizzati da droni con sistemi di intelligenza artificiale offline. La tecnologia di disturbo può essere neutralizzata anche impiegando droni con lunghi cavi in ​​fibra ottica, una tecnologia ormai diffusa in Ucraina ma ancora inesplorata nel Sahel o in Somalia.

Antonio Albanese

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