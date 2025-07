SAHARA OCCIDENTALE. Sostegno sudafricano al piano marocchino di autonomia

Il principale partito dell’opposizione in Sudafrica, Umkhonto weSizwe (MK), guidato dall’ex presidente Jacob Zuma, ha espresso sostegno alla proposta marocchina di autonomia per il Sahara, ritenendola una soluzione che garantisce la sovranità del Marocco e favorisce pace e stabilità nella regione.

Lo ha dichiarato Zuma al termine di un incontro a Rabat con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, sottolineando che il piano “permette una governance locale significativa per le popolazioni del Sahara, pur assicurando la sovranità marocchina”.

Il leader di MK ha richiamato il “contesto storico e giuridico” a sostegno delle rivendicazioni di Rabat e ha invitato la comunità internazionale a sostenere il piano di autonomia, descritto come “una via equilibrata per lo sviluppo e la stabilità”.

La posizione si inserisce in un documento programmatico pubblicato il mese scorso dal partito, che ribadisce i legami storici del Sahara con il Marocco e ricorda la Marcia Verde del 1975 come “atto di decolonizzazione pacifica”.

Con queste sostegno, la diplomazia marocchina riusce a rompere il tabù del sostegno sudafricano alla posizione algerina su la controversia regionale del Sahara Occidentale. Sudafrica è il ultimo paese africano importante che continua a sostenere l’Algeria grazie alla dominazione della corrente comunista nel seno del partito governante ANC.

