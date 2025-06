SAHARA OCCIDENTALE. Panama sostiene  l’iniziativa di autonomia marocchina

La Repubblica di Panama, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, considera l’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco alle Nazioni Unite nel 2007 come “la base più seria, credibile e realistica per risolvere la controversia regionale” sul Sahara.

Questa posizione è stata espressa in un comunicato congiunto firmato lunedì a Rabat, a seguito dell’incontro tra il Ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, e il suo omologo Javier Martínez-Acha Vásquez, in visita di lavoro nel Regno il 16 giugno.

Il Ministro panamense ha inoltre affermato, durante la conferenza stampa tenutasi al termine dell’incontro, che l’iniziativa di autonomia marocchina “dovrebbe essere l’unica soluzione per il futuro”, sottolineando il chiaro sostegno del suo Paese all’iniziativa di autonomia per avanzare verso un accordo duraturo su questa controversia.

Il sostegno di Panama all’iniziativa di autonomia presentata dal Regno per risolvere la controversia sul Sahara giunge in seguito alla decisione di quel Paese di interrompere ogni relazione con la cosiddetta “RASD” nel novembre 2024.

Con il Panama sono 125 paesi membri del’ONU a sostenere l’iniziativa di autonomia come soluzione alla controversia sul Sahara di cui 23 membri del Unione Europea.

Redazione

