SAHARA OCCIDENTALE. La Repubblica Dominicana riconosce la sovranità marocchina

La Repubblica Dominicana ha ribadito “l’assoluto riconoscimento della ‘marocchinita’ del Sahara”, sottolineando di “considerare favorevolmente”, l’apertura di un consolato domenicano nella città di Dakhla.

È quanto riportato in un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri del Marocco, secondo il quale il Ministro degli Affari Esteri dominicano, Roberto Alvarez, ha consegnato una lettera indirizzata al Re Mohammed VI e a nome del Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader.

Nella lettera si sottolinea che la Repubblica Dominicana «riafferma che l’iniziativa di autonomia presentata dal Regno del Marocco nel 2007 costituisce la soluzione realistica, credibile e seria per raggiungere un accordo negoziato tra le parti» rispettando in ogni caso le risoluzioni dell’ONU e il lavoro svolto da Staffan de Mistura, inviato speciale del Segretario Generale dell’ONU per il Sahara occidentale; inoltre «considera favorevolmente l’apertura di un Consolato dominicano nella città di Dakhla», proprio in questa zona delle province meridionali, come indicato nella lettera inviata dal Ministro degli Esteri dominicano.

La visione marocchina cerca anche di offrire grandi capacità di manovra e opportunità di sviluppo al Sahara occidentale, che fa parte delle cosiddette province meridionali del regno Alawi e lascia le questioni di sicurezza e di politica estera nelle mani dello Stato marocchino.

Va ricordato che il riconoscimento della sovranità marocchina del Sahara Occidentale ha conosciuto nelle ultime anni largo sostegno da parte di grandi potenze come Stati Uniti, Israele, tutti i paesi arabi, eccetto l’Algeria, riconoscono la sovranità del Marocco.

Mentre 30 paesi africani e latinoamericani hanno aperto consolati nelle città di Laayoun e Dakhla, 13 paesi del UE, come la Germania, la Francia o la Spagna riconoscono l’iniziativa d’autonomia presentata dal Marocco al Consiglio di Sicurezza nel 2007 come unica base seria e credibile per una soluzione politica alla controversia regionale fra il Marocco e l’Algeria sul Sahara Occidentale.

Il ministro dominicano ha inoltre informato il suo omologo marocchino che «il presidente Luis Abinader ha espresso il desiderio di effettuare una visita di Stato nel Regno del Marocco, al fine di rafforzare ulteriormente i legami politici, commerciali e di cooperazione» tra il Regno del Marocco e la Repubblica Dominicana, conclude il comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e degli Espatri marocchini, riporta Map.

