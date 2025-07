SAHARA OCCIDENTALE. La Macedonia del Nord sostiene il piano di autonomia marocchino 

La Repubblica di Macedonia del Nord considera il Piano di Autonomia, presentato dal Marocco nel 2007, “come l’unica base per la risoluzione della controversia sul Sahara”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta firmata oggi a Skopje dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal suo omologo macedone Timčo Mucunski.

Mucunski ha ribadito il sostegno del suo Paese al processo delle Nazioni Unite per una soluzione “politica, giusta, duratura e reciprocamente accettabile”.

I due ministri hanno riaffermato l’impegno per il ruolo guida dell’ONU e il sostegno alla risoluzione 2756 del Consiglio di Sicurezza (ottobre 2024), nonché al lavoro dell’inviato personale del Segretario generale per avanzare nel processo politico.

Con la Macedonia sono oltre 123 i Paesi membri dell’ONU a sostenere l’iniziativa di autonomia come soluzione alla controversia sul Sahara, di cui 24 membri dell’Unione europea.

Questa posizione è stata espressa nella Dichiarazione congiunta, firmata dal Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’Estero, Nasser Bourita, e dal Ministro degli Affari Esteri e del Commercio estero della Repubblica della Macedonia del Nord, Timčo Mucunski, a seguito del loro incontro di lunedì a Skopje, riporta MAP.

Mucunski “ha ribadito il sostegno del suo Paese al processo guidato dalle Nazioni Unite, volto a raggiungere una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile per le parti”, si legge nella dichiarazione congiunta.

“Il Regno del Marocco e la Repubblica della Macedonia del Nord hanno ribadito il loro impegno nei confronti della leadership delle Nazioni Unite in questo processo politico e hanno espresso il loro sostegno alla risoluzione 2756 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ottobre 2024), che ha sottolineato il ruolo e la responsabilità delle parti nella ricerca di una soluzione politica realistica e duratura basata sul compromesso”, sottolinea il documento.

In questa Dichiarazione, i due ministri hanno anche ribadito il sostegno del Marocco e della Macedonia del Nord “agli sforzi dell’Inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite e alla sua missione di far progredire il processo politico, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e i principi della Carta delle Nazioni Unite”.

Questa nuova posizione della Repubblica della Macedonia del Nord si inserisce nella dinamica internazionale di sostegno all’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/