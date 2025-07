SAHARA OCCIDENTALE. Il Portogallo considera l’autonomia base più seria 

Il Portogallo ha espresso il suo “pieno sostegno” all’iniziativa marocchina di autonomia per il Sahara, definendola “la base più seria, credibile e costruttiva” per la soluzione della controversia.

Lo si legge nella dichiarazione congiunta firmata a Lisbona dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal ministro di Stato e degli Esteri portoghese Paulo Rangel, al termine di un incontro bilaterale.

Il Portogallo ha riconosciuto l’importanza della questione per il Marocco e gli sforzi “seri e credibili” del Regno nell’ambito dell’ONU per arrivare a una soluzione politica, giusta, duratura e accettabile per tutte le parti.

I due ministri hanno anche ribadito il sostegno alla risoluzione 2756 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che incoraggia una soluzione realistica, pragmatica e basata sul compromesso.

Con questa posizione, Lisbona si allinea al crescente consenso internazionale attorno al piano marocchino di autonomia, sottolinea la dichiarazione.

Questo sostegno segna un significativo impulso alla proposta del Marocco, in particolare provenendo da un paese europeo con forti legami storici e diplomatici con il regno e la regione più ampia. Si aggiunge al sostegno di altri influenti stati europei come Spagna, Francia e Germania, rafforzando così la legittimità internazionale del piano di autonomia del Marocco, riporta Arab Weekly.

Il crescente numero di membri dell’UE che sostengono il piano di autonomia del Marocco sta chiaramente influenzando la posizione complessiva dell’Europa; questo crescente slancio potrebbe spingere l’UE ad adottare una posizione più chiara a favore del piano del Marocco, o almeno a riconoscerlo come il quadro negoziale più serio.

La posizione del Portogallo invia un chiaro messaggio all’Algeria, che sostiene il Fronte Polisario, che il suo sostegno internazionale si sta gradualmente erodendo e che vi è una crescente tendenza globale verso una soluzione pragmatica volta a garantire la stabilità regionale.

La posizione portoghese riflette anche l’accettazione del fatto che la risoluzione del conflitto debba essere realistica, basata sull’autonomia sotto la sovranità marocchina, piuttosto che su opzioni che potrebbero esacerbare l’instabilità in Nord Africa e nella regione del Sahel.

Questo sostegno evidenzia ulteriormente la volontà del Portogallo di rafforzare le relazioni bilaterali con il Marocco in vari settori, tra cui l’economia, l’energia, la lotta all’immigrazione clandestina e la sicurezza regionale, considerando il regno un partner strategico chiave.

Il piano prevede l’istituzione di autorità legislative, esecutive e giudiziarie locali nel Sahara Occidentale, elette dai suoi abitanti, mentre il Marocco mantiene il controllo sulla difesa, sugli affari esteri e sulle questioni religiose.

Anche Francia e Spagna hanno sostenuto la proposta di autonomia, con Madrid che nel 2022 l’ha formalmente descritta come “il quadro più serio, realistico e credibile” per risolvere la controversia.

Redazione

