SAHARA OCCIDENTALE. Il Giappone sostiene l’iniziativa di autonomia del Marocco 

Il Giappone ha espresso ieri il suo “apprezzamento per gli sforzi seri e credibili del Marocco” nel quadro dell’iniziativa di autonomia per la soluzione della questione del Sahara occidentale.

È quanto emerso nel comunicato stampa a seguito dell’incontro a Tokio tra il Ministro degli Affari Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, e il suo omologo del Marocco, Nasser Bourita, riportano Map e Morocco World News.

Il Ministro Kamikawa ha fatto riferimento all’”iniziativa marocchina per l’autonomia, presentata l’11 aprile 2007 al Segretario generale dell’ONU”, sottolineando gli sforzi “seri e credibili” del Marocco per portare avanti il processo verso la risoluzione della questione del Sahara Occidente.

Il Giappone si aggiunge così alle grandi nazioni che riconoscono l’iniziativa d’autonomia presentata dal Marocco nel 2007, e nell’Unione Europea sono più di 16 i paesi tra cui Spagna, Francia, Germania, i Paesi Bassi, mentre la sovranità marocchina del Sahara Occidentale ha avuto il riconoscimento di molte paesi tra cui Stati Uniti e tutti i paesi arabi, eccetto l’Algeria.

Più di trenta paesi africani e latinoamericani hanno aperto rappresentanze consolare nelle città di Layoun e Dakhla nel territorio del Sahara.

Il sostegno del Giappone arriva in un momento in cui il consenso diplomatico prevalente sembra essere che la proposta di autonomia del Marocco sia la strada più praticabile e realistica verso una risoluzione duratura e politicamente fattibile della disputa del Sahara. Durante l’incontro Bourita e Kamikawa hanno firmato un accordo riaffermando il loro impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale in diversi settori.

Il partenariato bilaterale mira a rafforzare la cooperazione nei settori dell’alimentazione, della pesca e della cultura, nonché nella ricerca scientifica e tecnica e nell’azione per il clima.

L’accordo prevede anche lo svolgimento regolare di commissioni miste che coinvolgano partecipanti di tutti i settori interessati, nonché incontri tra rappresentanti del Marocco e del Giappone.

Il memorandum sottolinea inoltre l’impegno dei due Paesi a lavorare insieme per preservare la pace e l’ordine internazionale sulla base dei principi e degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, nonché sui principi del rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale.

Il ministro giapponese Kamikawa ha affermato che il Marocco ha lavorato negli ultimi anni per attrarre investimenti, sottolineando che diverse società giapponesi si sono stabilite in Marocco come piattaforma per sviluppare i loro investimenti in Africa.

Il diplomatico giapponese ha anche sottolineato l’importanza dei legami tra i due paesi, aggiungendo che il Giappone e il Marocco mantengono “relazioni amichevoli di lunga data, basate sui legami di amicizia tra la famiglia reale e la famiglia imperiale”.

La visita di Bourita in Giappone fa parte del suo viaggio volto a rafforzare ulteriormente i legami tra i due paesi, ha detto il ministro giapponese, sottolineando che avrà discussioni “franche” con la sua controparte marocchina su diverse questioni regionali.

Redazione

