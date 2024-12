SAHARA OCCIDENTALE. Il Cile è per una soluzione politica “nel quadro dell’iniziativa di autonomia Marocchina”

Il Ministro delle Relazioni Estere del Cile, Alberto Van Klaveren Stork, ha ribadito mercoledì: “Il costante sostegno del Cile al processo guidato dalle Nazioni Unite in vista di un accordo giusto, pragmatico, duraturo, realistico, realizzabile, definitivo e reciprocamente accettabile per la questione del Sahara Occidentale, nel quadro dell’iniziativa presentata dal Marocco alle Nazioni Unite nell’aprile 2007”.

Nella Dichiarazione congiunta che sancisce l’incontro a Rabat tra il Ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e il suo omologo cileno, il Cile sottolinea inoltre “la centralità delle Nazioni Unite nel processo politico e riafferma il suo sostegno all’Unione Risoluzione 2.756 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni, del 31 ottobre 2024”, e “apprezza gli sforzi seri e credibili messi in atto dal Regno del Marocco portare avanti il ​​processo verso una soluzione politica”.

Durante l’incontro, il Ministro Bourita ha anche presentato le recenti iniziative annunciate dal re Mohammed VI, in particolare l’iniziativa per promuovere stabilità, sicurezza e prosperità economica nei paesi africani che si affacciano sull’Atlantico, l’iniziativa per promuovere l’accesso all’Oceano Atlantico per gli Stati del Sahel e il progetto strategico del gasdotto Nigeria-Marocco, che mira a rafforzare l’integrazione regionale e stimolare lo sviluppo economico lungo e oltre la costa atlantica.

Ha anche sottolineato che il Regno del Marocco, membro osservatore della Pacific Alliance, è un partner strategico per i paesi latinoamericani, una porta d’accesso all’Africa e una piattaforma per rafforzare lo scambio di esperienze e promuovere fruttuose partnership tra i paesi di entrambe le regioni.

Il ministro cileno ha effettuato una visita in Marocco come parte della sua partecipazione al “Congresso del futuro”, ospitato dal Parlamento marocchino il 17 e 18 dicembre, in collaborazione con la “Future Encounters Foundation”, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica del Cile.

La visita è avvenuta il giorno dopo che il senatore cileno Francisco Chauan ha confermato il sostegno del Senato cileno all’iniziativa di autonomia del Marocco.

Il senatore aveva affermato che il modello di autonomia ha dimostrato la sua efficacia nel raggiungere lo sviluppo e nell’affrontare le preoccupazioni delle popolazioni locali.

Redazione