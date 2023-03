SAHARA OCCIDENTALE. Gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno al piano di autonomia del Marocco

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito lunedì scorso a Washington il sostegno del suo Paese al Piano di autonomia del Marocco per risolvere la questione del Sahara occidentale, sottolineando che gli Stati Uniti continuano a considerare questo piano «come serio, credibile e realistico».

Lo ha reso noto il portavoce del Dipartimento di Stato americano in un comunicato dopo i colloqui tra il Segretario di Stato e il Ministro degli affari esteri del Marocco Nasser Bourita, riporta AtlasInfo.

Nel corso dei i colloqui, il Segretario di Stato e il Ministro degli Affari Esteri del Marocco hanno espresso «il loro pieno sostegno all’Inviato Personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura nel promuovere una soluzione politica duratura e dignitosa a questo conflitto regionale», ha aggiunto il comunicato.

Blinken ha inoltre espresso “l’apprezzamento” del suo Paese per la «leadership e il contributo di lunga data di Re Mohammed VI alla promozione della stabilità e della pace regionale», anche in Medio Oriente, lodando il “ruolo stabilizzatore” del Regno nella regione e in Africa.

«Il Segretario ha espresso il suo apprezzamento per la leadership e il contributo di lunga data di S.M. Re Mohammed VI alla promozione della stabilità e della pace regionale, compresi i suoi sforzi per promuovere un futuro sicuro e prospero per israeliani e palestinesi», ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato americano.

«I due funzionari hanno discusso degli sforzi per far progredire la pace e la sicurezza regionale, riflettendo il ruolo stabilizzatore del Marocco su una serie di sfide in Medio Oriente e in Africa», ha aggiunto.

«Hanno discusso delle preoccupazioni comuni per la continua violenza in Israele e in Cisgiordania e degli sforzi in corso per attenuare le tensioni», ha aggiunto.

La visita di Bourita a Washington fa parte delle consultazioni periodiche sui vari aspetti del partenariato strategico che lega il Marocco e gli Stati Uniti.

Oltre agli Stati Uniti e paesi africani, arabi e asiatici che riconoscono la piena sovranità del Marocco sul territorio Sahara occidentale, sono 13 i paesi dell’UE che sostengono effettivamente il piano di autonomia, tra cui Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Portogallo, più altri paesi europei .

Come atto di riconoscimento, più di 30 di questi paesi hanno aperto rappresentanze consolari nel territorio del Sahara Occidentale.

