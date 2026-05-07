RUSSIA. Unicredit cede parte della filiale russa

UniCredit ha annunciato giovedì di aver raggiunto un accordo non vincolante per la vendita di parte della sua filiale russa a un “investitore privato consolidato” negli Emirati Arabi Uniti, precisando che manterrà in Russia solo la sua attività nel settore dei pagamenti.

UniCredit ha ridimensionato la sua presenza in Russia su ordine della Banca Centrale Europea e a seguito di uno scontro con il governo italiano, accusato di aver rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale per gli interessi della banca in Russia, riporta Reuters.

L’annuncio a sorpresa di giovedì segue il lancio da parte di UniCredit di un’offerta pubblica di acquisto ostile per la tedesca Commerzbank. Nonostante la guerra in Ucraina, UniCredit ha mantenuto la sua filiale russa, con l’amministratore delegato Andrea Orcel che ha dichiarato di non volerla vendere in perdita come hanno fatto concorrenti quali la francese Société Générale.

Orcel aveva affermato martedì che il contributo della filiale russa all’utile netto di UniCredit si sarebbe dimezzato quest’anno, passando da 800 milioni di euro, nel 2025 a circa 100 milioni di euro entro il 2028.

La prevista vendita parziale della filiale russa di UniCredit, che all’inizio del 2022 era una delle prime 15 banche del Paese, comporterà una perdita di reddito compresa tra 3 e 3,3 miliardi di euro, che, secondo la banca, non influirà sulla politica dei dividendi o sul riacquisto di azioni proprie. L’accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2027. Ciò richiederà la firma di un accordo vincolante, il completamento del processo di separazione degli asset in Russia e l’ottenimento dell’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

In termini di coefficienti patrimoniali, l’impatto complessivo della cessione sarà un miglioramento di circa 35 punti base.UniCredit ha dichiarato di prevedere la conclusione dell’accordo nella prima metà del 2027, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

La Russia ha progressivamente inasprito i requisiti per l’uscita dal mercato da quando le aziende occidentali hanno iniziato a lasciare il Paese, subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

Intesa Sanpaolo ha ottenuto il decreto presidenziale necessario per la cessione di attività nel Paese nel settembre 2023, ma è ancora in attesa del via libera della banca centrale.

L’istituto di credito olandese ING, il mese scorso ha annullato la vendita delle sue attività russe alla società moscovita Global Development JSC, annunciata nel gennaio 2025, affermando di “non avere realistiche aspettative che l’acquirente ottenga le approvazioni necessarie”.

UniCredit ha annunciato che dividerà in due la sua attività in Russia, mantenendo la piena proprietà del ramo pagamenti, mentre l’acquirente degli Emirati Arabi Uniti, di cui non è stato rivelato il nome, acquisirà la parte restante, senza tuttavia divulgare il valore dell’operazione.

Con le banche russe tagliate fuori dalle reti globali di pagamento, UniCredit svolge un ruolo chiave nell’elaborazione dei pagamenti transfrontalieri in Russia per clienti aziendali occidentali e non soggetti a sanzioni.

Alla fine di marzo, il volume d’affari dei pagamenti di UniCredit Russia ammontava a meno di 5 miliardi di euro, ha dichiarato la banca questa settimana. Ora è limitato a dollari statunitensi ed euro, rispetto alle circa 20 valute di quattro anni fa, quando era cinque volte più grande.

UniCredit ha affermato che i suoi obiettivi di utile netto per il periodo 2028-2030 non sono stati influenzati dalla prevista cessione della divisione russa.

Anna Lotti

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