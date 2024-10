RUSSIA. Un videogioco formerà i carristi del futuro. Come per i droni 

La guerra vera passa dai teatri di combattimento a quelli di una console da videogioco. Il tutto benedetto dalla Difesa russa.

Così come si pilotano i droni per gioco e poi si diventa un pilota militare di droni, in futuro si passerà dalla console di gioco di un carro armato a guidare direttamente un bestione di acciaio su campi di battaglia veri e reali.

Uno sviluppatore di videogiochi russo sta lavorando a un gioco di strategia tattica per giocatore singolo basato sull’invasione dell’Ucraina da parte del paese, che copre momenti significativi del conflitto, riporta BneIntellINews.

Il gioco, sviluppato da Studio 22, si intitolerà “Squad 22: ZOV” e verrà realizzato in collaborazione con il ministero della Difesa russo. Secondo Izvestia, il gioco coprirà momenti significativi del conflitto, a partire dal 2014 nel Donbass, e coprendo l’assalto del 2022 a Mariupol, la controffensiva del 2023 e la cattura di Avdiivka nel 2024.

Il quotidiano russo riporta le affermazioni di un rappresentante del Ministero che sta lavorando con lo sviluppatore apparentemente per fornire assistenza per “garantire la plausibilità di tutti gli eventi” nel gioco. Questo è probabilmente uno sforzo per assicurarsi che il gioco corrisponda alla narrazione ufficiale del Cremlino.

“I consulenti del gioco sono veri partecipanti all’Operazione militare speciale, in particolare l’eroe della Russia Vladislav Golovin (Struna), che è un esperto di tattiche militari e della campagna di Mariupol”, ha detto a Izvestia il colonnello Eduard Maslovsky, un funzionario della Direzione politico-militare dell’esercito.

Coloro che giocheranno saranno incaricati di controllare una squadra da una prospettiva dall’alto verso il basso, gestendo i movimenti in tempo reale, con eventi che si svolgono in base alle decisioni dei giocatori. Gli sviluppatori hanno citato l’ispirazione dal gioco tattico rumeno Door Kickers 2, che è spesso utilizzato dagli istruttori per scopi di formazione, in particolare nella creazione di scenari di assalto.

Il gioco dovrebbe essere lanciato a dicembre 2024 esclusivamente su VK Play, la piattaforma di gioco gestita come parte del social network VK.

Anna Lotti

