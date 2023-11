RUSSIA. Turchia e Cina, i migliori amici di Mosca

Mentre le esportazioni della Turchia verso la Russia hanno registrato un trend discendente, le esportazioni della Cina verso la Russia hanno mostrato una crescita significativa. La Cina, che sta attivamente tornando al commercio mondiale, ha conquistato una quota crescente delle esportazioni turche in questo mercato. Ciò è dimostrato dai dati relativi al trasporto terrestre e marittimo.

La Cina, che ha rafforzato la propria infrastruttura logistica internazionale, negli ultimi due mesi ha aumentato le esportazioni verso la Russia portandole a doppia cifra e ha anche assunto una posizione di leadership nella concorrenza sui prezzi. Secondo i dati Reuters basati su dati doganali, nel mese di ottobre le spedizioni cinesi verso la Russia sono aumentate del 17% su base annua raggiungendo gli 8,69 miliardi di dollari, mentre la Turchia ha registrato un calo delle esportazioni verso la Russia negli ultimi tre mesi. recentemente c’è stata una crescita record. Secondo TURKSTAT, le esportazioni della Turchia verso la Russia, che ad agosto erano diminuite dell’11% su base annua, a settembre sono diminuite del 25%. La Turchia si trova a dover rispondere delle sanzioni agli Stati Uniti e ai colleghi della NATO.

Pur avendo abbandonato da tempo il sogno europeo ed essendo in affari con Mosca per la costruzione delle ventrali nucleari e il trasporto del gas, sta cercando di rispettare le sanzioni per ottenere prestiti e mettere in ordine i conti, perennemente in rosso, non sarà dunque un per sempre il calo dell’export in Russia ma piuttosto uno stop momentaneo.

Secondo Basaran Bayrak, membro del consiglio direttivo dell’Assemblea degli esportatori turchi (TIM), il successo della Cina in questo ambito è dovuto al sostegno del governo alle aziende industriali e logistiche, alle quali vengono concessi diversi vantaggi. Inoltre, la Cina, che possiede i porti più grandi del mondo, ha apportato miglioramenti alla logistica: sviluppando rotte alternative, il trasporto dalla Cina all’Europa e alla Russia è diventato più veloce ed economico di prima. Un altro vantaggio della Cina è la sua immunità dalle sanzioni anti-russe occidentali.

Luigi Medici

