RUSSIA. Turchia e Africa fra la mete più gettonate dai turisti russi

Il turismo russo verso i paesi esteri si sta riprendendo rapidamente, la scelta della destinazione è cambiata dopo le interruzioni causate dalla pandemia e dalle sanzioni. Rispetto all’estate precedente, i vacanzieri russi optano sempre più per i paesi del Vicino e Medio Oriente, discostandosi dalle tradizionali rotte europee.

Inoltre, l’Africa ha visto un aumento dei visitatori russi, con l’Egitto che è tornato tra le prime cinque destinazioni e la Tunisia che ha registrato un notevole aumento di 3,5 volte nel numero di viaggiatori, stando ai dati riportati da Vedomosti e ripresi da BneIntellinews.

Nel periodo dal 1° giugno al 25 agosto il volume dei turisti russi che sono andati all’estero è aumentato del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questi risultati sono stati ricavati da un’analisi dei dati anonimi degli abbonati in roaming condotta da MegaFon. La Turchia rimane il paese preferito dai russi. Quest’anno la nazione ha accolto il 27% di turisti in più rispetto all’estate precedente. Tuttavia, la crescente domanda per la rotta “orientale” non può essere attribuita esclusivamente al fascino turco. Gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti ad attrarre il 37% in più di visitatori russi, anche con temperature diurne che raggiungono i 40 gradi a Dubai, Sharjah e Abu Dhabi. Oltre a queste due destinazioni, il Vicino e Medio Oriente ha catturato l’attenzione dei viaggiatori russi, invogliandoli verso vacanze in Iran (+115%) e Arabia Saudita (+123%). In termini di numero complessivo di turisti, questa regione ha ormai superato i paesi europei.

Allo stesso tempo, l’Europa ha osservato un aumento dei turisti in arrivo, sebbene l’aumento sia più modesto rispetto alla crescita più ampia dei viaggi russi all’estero, pari al 15%. Tra i centri di crescita degni di nota per i soggiorni estivi in questo continente figurano l’Italia (+43% rispetto all’estate 2022), la Spagna (+36%), la Francia (+33%), la Germania (+33%) e la Grecia (+25%). Nonostante la tendenza generale verso i viaggi in Europa, queste nazioni si collocano ancora tra le prime 10 scelte dei vacanzieri russi.

L’Africa ha assistito a un sorprendente aumento dell’interesse russo. L’Egitto ha registrato un aumento notevole, attirando quest’estate il 176% di turisti russi in più. L’anno scorso il paese occupava un modesto 7° posto in termini di popolarità tra i viaggiatori russi. Tuttavia, la stagione 2023 di quest’anno l’ha catapultata di nuovo tra le prime 5 destinazioni turistiche straniere preferite. Un’altra destinazione africana in forte crescita è la Tunisia, che ha accolto 3,5 volte più turisti russi.

Il fascino del turismo asiatico si è intensificato, con un robusto aumento del 39,4% dei viaggi in uscita. Questa crescita deriva principalmente dal grande entusiasmo per destinazioni come Malesia, Sri Lanka, Corea del Sud e Indonesia. Complessivamente questi paesi hanno visto il numero di turisti russi quadruplicarsi rispetto all’estate precedente.

Anche i viaggiatori russi hanno iniziato ad esplorare i regni dell’America Latina. Il flusso di turisti a Cuba è aumentato di sedici volte rispetto alla stagione dell’anno precedente, mentre il Venezuela ha registrato un aumento di oltre quattro volte.

Allo stesso tempo, è stato notato un calo di interesse tra i turisti russi per le vacanze sulle isole caraibiche. Sia la Repubblica Dominicana che le Maldive hanno registrato un calo di attrazione per i viaggiatori provenienti dalla Russia, con rispettivamente diminuzioni del 15% e dell’8% rispetto al 2022.

Anna Lotti