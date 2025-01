RUSSIA. Trump giura e Putin telefona a XI

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una videochiamata con il presidente cinese Xi Jinping martedì, in cui ha proposto di sviluppare ulteriormente la loro partnership strategica, poche ore dopo che Donald Trump ha prestato giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti.

Cina e Russia hanno dichiarato una partnership “senza limiti” nel febbraio 2022, quando Putin ha visitato Pechino, pochi giorni prima di dare inizio alle operazioni in Ucraina, e negli ultimi mesi Putin ha anche definito la Cina come un “alleato”, riporta Reuters.

Parlando dalla sua residenza di Novo-Ogarevo fuori Mosca, Putin ha salutato Xi e si è rivolto al presidente Xi come suo “caro amico”, dicendo che voleva delineare “nuovi piani per lo sviluppo della partnership globale russo-cinese e della cooperazione strategica”.

“Concordo con te sul fatto che la cooperazione tra Mosca e Pechino si basa su un’ampia comunanza di interessi nazionali e una convergenza di opinioni su quali dovrebbero essere le relazioni tra le grandi potenze”, ha detto Putin a Xi, secondo un video diffuso dal Cremlino dell’incontro.

“Costruiamo i nostri legami sulla base di amicizia, fiducia reciproca e supporto, uguaglianza e reciproco beneficio. Questi legami sono autosufficienti, indipendenti dai fattori politici interni e dall’attuale situazione globale”.

Xi si è anche rivolto a Putin come suo “caro amico” e ha detto che le relazioni stavano diventando sempre più forti e che sperava che i legami avrebbero raggiunto nuovi massimi, secondo una traduzione russa dal vivo delle parole di Xi.

Trump ha promesso di essere duro con la Cina e di parlare con Putin della fine della guerra in Ucraina. In alcune dichiarazioni ai giornalisti dopo il suo insediamento, Trump ha detto che Putin dovrebbe fare un accordo per porre fine alla guerra perché il conflitto stava “distruggendo” la Russia.

La Russia e la Cina hanno trovato sempre più una causa geopolitica comune. Putin e Xi condividono una visione del mondo ampia, che descrive l’Occidente come decadente e in declino proprio mentre la Cina sfida la supremazia degli Stati Uniti in diversi settori, dall’informatica quantistica e dalla biologia sintetica allo spionaggio e alla potenza militare. “Sosteniamo congiuntamente la costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto e stiamo lavorando nell’interesse di garantire una sicurezza indivisibile nello spazio eurasiatico e nel mondo nel suo complesso”, ha affermato Putin.

“Si può tranquillamente affermare che le relazioni di politica estera e il lavoro congiunto tra Russia e Cina svolgono oggettivamente un importante ruolo stabilizzante negli affari internazionali”.

Gli Stati Uniti considerano la Cina il loro più grande concorrente e la Russia la sua più grande minaccia come stato nazionale. L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che le democrazie del mondo affrontano una sfida da parte di “autocrazie” come Cina e Russia.

Putin ha affermato che la Cina era il principale partner commerciale della Russia e che il commercio è salito a 245 miliardi di dollari nel 2024, secondo le statistiche cinesi. La Russia è classificata come il quinto partner commerciale della Cina, ha affermato Putin.

La Cina è il più grande consumatore di energia russa e il più grande mercato di esportazione di petrolio per la Russia, ha affermato Putin, aggiungendo che avrebbero portato avanti la cooperazione sulla cooperazione sui reattori a neutroni veloci e sul riprocessamento del combustibile nucleare.

Anna Lotti

