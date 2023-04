RUSSIA. Troppo grano rischia di marcire nei silos

Secondo un’indagine condotta dalla società di consulenza russa Jacob & Partners, la mancanza di spazio per lo stoccaggio del grano e i problemi di trasporto per l’esportazione dovuti alle sanzioni hanno fatto sì che il grano, per un valore di 3,4 miliardi di dollari, rischiasse di marcire nei silos, come riporta World Grain il 17 aprile.

Il raccolto record dello scorso anno, pari a 153 milioni di tonnellate di grano, ha battuto tutti i record, compresi quelli sovietici, ma insieme alle restrizioni alle spedizioni di merci russe dovute alle sanzioni, gli agricoltori si sono ritrovati con i silos pieni fino a scoppiare e temono che i milioni di tonnellate di grano possano semplicemente marcire se possono esportare circa 4 milioni di tonnellate di grano al mese quest’anno – un livello elevato anche per gli standard prebellici, riporta BneIntelliNews.

Circa il 20% degli intervistati ha affermato che molto probabilmente l’eccesso andrà perso a causa della carenza di capacità di stoccaggio e trasporto.

«Ai prezzi attuali, le scorte di grano per un valore di 260 miliardi di rubli sono in pericolo, il che è normalmente associato alla mancanza di stoccaggio a lungo termine», ha dichiarato Jacob & Partners, I prezzi del grano nelle province russe sono scesi sotto il punto di pareggio. In teoria, la soia potrebbe diventare la coltura più redditizia per i produttori di cereali russi nella prossima stagione, ma non ci sono garanzie.

In uno scenario ottimistico, la Russia potrebbe esportare più di 60 milioni di tonnellate di grano quest’anno, che è la previsione ufficiale, ma il dazio fluttuante sulle esportazioni imposto dal governo nel luglio 2022 significa che gli agricoltori non possono compensare le perdite che subiscono vendendo il grano sul mercato interno.

«L’intera marginalità viene divorata dai dazi», si legge nel rapporto. «In realtà, se non ci fossero i dazi, la marginalità degli esportatori sarebbe in uno stato normale e tutto si svolgerebbe rapidamente, come prima».

I coltivatori di cereali russi hanno già perso circa 1.000 miliardi di rubli a causa del dazio fluttuante sulle esportazioni, si legge nel rapporto. Le perdite che gli agricoltori subiscono sul mercato interno a causa dei prezzi più bassi sono molto più alte di questa cifra. Gli agricoltori chiedono al governo di abbandonare i nuovi dazi per migliorare i loro profitti, ma il governo, preoccupato per l’inflazione alimentare, si è dimostrato riluttante. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari è stato uno dei principali responsabili dell’alta inflazione in Russia, insieme all’aumento dei prezzi dei carburanti.

Le difficoltà nell’esportazione di cereali sono state rese più difficili dalla recente decisione dei principali commercianti di cereali del mondo di uscire dal mercato russo. Secondo quanto riferito, Viterra e Cargill smetteranno di vendere il grano russo all’inizio della stagione di commercializzazione 2023-24. Le aziende statali sono destinate a prendere il loro posto. La rivista russa Expert ha ipotizzato che l’attività di esportazione del grano potrebbe essere nazionalizzata, in un ritorno alle pratiche dell’epoca sovietica.

Allo stesso tempo, gli agricoltori stanno affrontando gravi sfide in questa stagione, a causa della mancanza di tecnologia occidentale, di pezzi di ricambio e di sementi, di problemi logistici e di una crescente crisi del lavoro, che potrebbe far crollare i profitti delle vendite di grano fino al 60% annuo quest’anno e di tre volte a partire dal 2020-21, secondo quanto rilevato da Jacob & Partners, ex filiale russa McKinsey.

I problemi finanziari degli agricoltori russi colpiranno anche la produzione nella campagna 2023-24, con un calo potenziale della produzione di grano tra il 13% e il 19%.

Il problema principale del settore, secondo il sondaggio condotto su 96 aziende cerealicole russe, è rappresentato dalle grandi scorte di magazzino: quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di non avere idea di cosa fare con l’eccesso di grano nei magazzini accumulato a causa del grande raccolto dello scorso anno e delle difficoltà di esportazione.

Le esportazioni di grano si sono concentrate dopo che la Russia ha bloccato le esportazioni ucraine nel Mar Nero, facendo temere una crisi alimentare globale. La Russia e l’Ucraina dominano il commercio mondiale di cereali, con circa il 30% delle esportazioni totali di cereali. Molti Paesi del Medio Oriente e dell’Africa dipendono fortemente dalle importazioni di grano russo e ucraino.

Le Nazioni Unite e la Turchia hanno mediato un accordo per far ripartire le esportazioni ucraine lo scorso luglio, che è stato recentemente rinnovato per altri 120 giorni a marzo, ma come parte dell’accordo la Russia ha chiesto l’allentamento delle restrizioni di trasporto sulle proprie esportazioni di grano, cosa che sostiene non sia avvenuta. Di conseguenza, il Cremlino ha minacciato di annullare l’accordo di esportazione dopo soli 60 giorni.

Le tensioni nel settore delle esportazioni di grano continuano a crescere. Il 17 aprile la Russia ha bloccato per la seconda volta le ispezioni delle navi nel Bosforo, mentre il Cremlino continua ad esercitare pressioni per ottenere l’alleggerimento delle sanzioni sulle spedizioni.

Secondo il ministero delle Infrastrutture ucraino, dal 10 aprile il contingente russo del Centro di coordinamento congiunto di Istanbul ha smesso unilateralmente di registrare le navi provenienti dai porti ucraini per formare un piano di ispezioni. I russi hanno invece creato un proprio elenco, scegliendo le navi dalla coda a loro discrezione.

Di conseguenza, per la seconda volta, non è stato elaborato un piano di ispezione e non è stata ispezionata nemmeno una nave, il che minaccia il lavoro dell’Iniziativa per il grano.

Ad aumentare i grattacapi degli agricoltori russi c’è la crescente carenza di manodopera, dopo che la coscrizione parziale di 300.000 uomini lo scorso settembre, unita all’emigrazione di circa un milione di uomini in seguito all’inizio delle ostilità in Ucraina, ha prosciugato il bacino di lavoratori della Russia.

Allo stesso tempo, anche i problemi tecnici affliggono l’industria: circa un terzo delle aziende intervistate ha ammesso di avere problemi con la propria flotta di trattori e il 25% ha avuto difficoltà nella manutenzione delle proprie mietitrebbie, che dipendono in larga misura dalle importazioni.

Anche l’approvvigionamento di sementi rappresenta una sfida. Ad esempio, sebbene la Russia sia autosufficiente nella produzione di patate, importa quasi tutte le patate da semina dall’Occidente, importazioni che ora si sono esaurite. La mancanza di macchinari efficienti è una delle sfide critiche affrontate dal 70% dei partecipanti al sondaggio.

Secondo lo studio di Jacob & Partners, i problemi potrebbero essere mitigati attraverso lo sviluppo di “corridoi di trasporto alternativi”, poiché le aziende russe hanno continuato a importare con successo beni soggetti a sanzioni facendoli passare attraverso Paesi “amici”.

L’unico fattore produttivo di cui gli agricoltori russi dispongono in abbondanza sono i fertilizzanti, dato che la Russia è uno dei maggiori produttori di fertilizzanti al mondo.

Lo schema di importazione parallela del governo russo, che consente alle aziende russe di importare un lungo elenco di beni soggetti a sanzioni da Paesi considerati non amichevoli senza il permesso del proprietario del marchio, si è rivelato utile in alcuni campi, ma è improbabile che possa aiutare i coltivatori di cereali russi nel 2023, secondo Jacob & Partners. Inoltre, il 1° marzo la Turchia, uno dei principali canali di trasporto dei prodotti sanzionati, ha bloccato il transito dei prodotti sanzionati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti verso la Russia, complicando ulteriormente le cose.

Di conseguenza, gli agricoltori russi devono cercare soluzioni per risparmiare sui costi, come la riduzione dell’uso di agenti fitosanitari, l’utilizzo di sementi più economiche e altri modi per risparmiare sui costi. Tuttavia, ciò riguarda soprattutto gli agricoltori indipendenti, che producono la maggior parte del grano del Paese. Nelle aziende agricole, che hanno una grande concentrazione di risorse, il declino dell’efficacia tecnologica non è ancora evidente, ma tutte le aziende agricole producono complessivamente solo il 20% del grano in Russia. Questa situazione potrebbe peggiorare le prospettive dell’industria cerealicola russa nei prossimi anni, poiché con la perdita di efficacia tecnologica il calo della produzione è graduale.

Negli ultimi anni, dopo che lo Stato ha investito nel settore, la Russia è diventata una potenza agricola e le esportazioni di cereali sono una delle prime dieci fonti di valuta estera, altrimenti dominate dalle materie prime, con un guadagno di circa 40 miliardi di dollari all’anno.

Nonostante il raccolto record dello scorso anno, le esportazioni di grano della Russia sono crollate del 21% nella stagione di commercializzazione 2021-22, scendendo a 23 milioni di tonnellate.

Tra il 1° luglio 2021 e il 20 gennaio, la Russia ha esportato 23 milioni di tonnellate di grano, con un calo del 21% rispetto all’anno precedente, secondo i dati del Servizio federale russo per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria pubblicati il 24 gennaio.

Al 20 gennaio, la Turchia era il maggior acquirente di grano russo, con 4,6 milioni di tonnellate, seguita dall’Egitto con 3,6 milioni di tonnellate e dal Kazakistan con 1,8 milioni di tonnellate. S&P Global Platts Analytics ha stimato le esportazioni di grano russo per il 2021-22 a 36,5 milioni di tonnellate.

Nel 2020-21 la Russia aveva venduto 38,5 milioni di tonnellate di grano, secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Il raccolto di grano della campagna 2021-22 del Paese era di 79,1 milioni di tonnellate al 30 dicembre 2021, inferiore agli 88,1 milioni di tonnellate prodotti un anno fa, secondo il Ministero dell’Agricoltura.

Si prevede che la produzione di grano della Russia diminuirà nella campagna 2021-22 a causa delle condizioni climatiche avverse, in particolare delle estati secche e calde.

Anna Lotti