A volte la passività è meglio di qualsiasi azione. A quanto pare, la Banca Centrale e il Ministero delle Finanze russo stanno tacitamente accettando un rublo forte come male minore.

Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa non ha svalutato il rublo con acquisti di valuta estera, che si sono rivelati puramente simbolici (5,8 miliardi di rubli al giorno). Allo stesso tempo, gli esportatori stanno vendendo valuta estera per un valore di 25-30 miliardi di rubli al giorno. Una netta tendenza a favore del rublo. Allo stesso tempo, le importazioni non stanno ancora crescendo a un ritmo significativo, quindi non c’è un eccesso di domanda di valuta.

E anche se il bilancio russo sta perdendo 100-150 miliardi di rubli al mese a causa del crollo del dollaro rispetto al rublo. Non tutto è andato perduto, secondo gli economisti russi.

L’atteggiamento permissivo delle autorità finanziarie rientra, secondo gli esperti di finanza russi, in una certa logica. È vero, il bilancio sta risentendo di un calo delle entrate, e nemmeno la situazione di Hormuz è riuscita a compensare completamente la diminuzione. Il fattore del rublo forte si è dimostrato più incisivo dell’aumento dei prezzi.

Tuttavia, se si continua a soffocare la domanda interna non solo con misure drastiche, ma anche attraverso un indebolimento artificiale del rublo (pressione sulle importazioni), non ci si possono aspettare i presupposti per la stabilizzazione del tasso di cambio. Lo stesso vale per la lotta contro il rafforzamento delle misure amministrative, che, come dimostrano gli ultimi mesi, si sono rivelate inefficaci.

Per spezzare questo circolo vizioso, non bisogna impedire la ripresa economica. Bisogna dare respiro alle importazioni. Abbassare il tasso di riferimento. È meglio perdere entrate di bilancio ora, ma creare le condizioni per la formazione di una base imponibile più ampia in futuro. Ora, bisogna vedere come risponderà la Banca Centrale e il Ministero delle Finanze lo capiscono alle richieste del mercato interno.

Anna Lotti

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