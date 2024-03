RUSSIA. Putin torna a parlare di armi nucleari

Il 13 marzo, il presidente Vladimir Putin ha di nuovo avvertito l’Occidente che la Russia è tecnicamente pronta per una guerra nucleare e che se gli Stati Uniti inviassero truppe in Ucraina, ciò sarebbe considerato una significativa escalation del conflitto.

Putin, parlando pochi giorni prima delle elezioni del 15-17 marzo che sicuramente gli daranno altri sei anni al potere, ha detto che lo scenario di una guerra nucleare non si sta “improvvisando” e non vede la necessità dell’uso di armi nucleari in Ucraina, riporta Reuters.

“Da un punto di vista tecnico-militare siamo, ovviamente, pronti”, ha detto Putin alla televisione Rossiya-1 e alla Ria Novosti, in risposta alla domanda se il Paese fosse davvero pronto per una guerra nucleare.

Putin ha affermato che gli Stati Uniti hanno capito che se avessero schierato truppe americane sul territorio russo, o in Ucraina, la Russia avrebbe trattato la mossa come un intervento.

“Negli Stati Uniti ci sono abbastanza specialisti nel campo delle relazioni russo-americane e nel campo del controllo strategico (…) siamo preparati” allo scontro nucleare, ha detto Putin.

L’allarme nucleare di Putin si è accompagnato a un’altra offerta di colloqui sull’Ucraina come parte di una nuova demarcazione della sicurezza europea post-Guerra Fredda. Gli Stati Uniti affermano che Putin non è pronto per colloqui seri sull’Ucraina.

La guerra in Ucraina ha innescato la crisi più profonda nelle relazioni della Russia con l’Occidente dalla crisi dei missili cubani del 1962 e Putin ha avvertito più volte che l’Occidente rischia di provocare una guerra nucleare se invia truppe a combattere in Ucraina.

Putin ha inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina nel febbraio 2022, innescando una guerra su vasta scala dopo otto anni di conflitto nell’Ucraina orientale tra le forze ucraine da un lato e gli ucraini filo-russi e i russi dall’altro.

Nell’anno delle elezioni americane, l’Occidente è alle prese con come sostenere Kiev contro la Russia, che ora controlla quasi un quinto del territorio ucraino e si sta riarmando molto più velocemente dell’Occidente e dell’Ucraina.

Kiev afferma che si sta difendendo da una guerra di conquista in stile imperiale progettata per cancellare la sua identità nazionale. La Russia afferma che le aree che controlla in Ucraina ora sono Russia.

Putin ha inviato una serie di avvertimenti pubblici sul nucleare agli Stati Uniti volti a scoraggiare un maggiore coinvolgimento in Ucraina – una mossa che secondo il Cremlino segnerebbe uno scivolone nella guerra mondiale.

Washington afferma di non aver visto grandi cambiamenti nella posizione nucleare della Russia, ma gli avvertimenti pubblici di Putin sul nucleare, che rompono con l’estrema cautela della leadership russa su tali osservazioni, hanno seminato preoccupazione a Washington.

Putin ha ribadito che l’uso delle armi nucleari è esplicitato nella dottrina nucleare del Cremlino, che stabilisce le condizioni alle quali utilizzerebbe tale arma: in generale una risposta a un attacco che utilizza armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, o l’uso di armi convenzionali contro la Russia quando l’esistenza stessa dello Stato è minacciata”.

“Le armi esistono per poterle usare”, ha detto Putin; “Abbiamo i nostri principi.”

Sabato scorso, la Cnn ha riferito che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden era specificamente preoccupata nel 2022 che la Russia potesse utilizzare un’arma nucleare tattica in Ucraina.

Putin ha detto di non aver mai sentito il bisogno di usare armi nucleari in Ucraina, ribadendo che la Russia è pronta per colloqui seri sull’Ucraina: ”La Russia è pronta per i negoziati sull’Ucraina, ma dovrebbero basarsi sulla realtà”, ha detto Putin.

Il direttore della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, William Burns, aveva avvertito all’inizio di questa settimana che se l’Occidente non avesse fornito il sostegno adeguato all’Ucraina, Kiev avrebbe perso più territorio a favore della Russia, il che avrebbe incoraggiato il presidente cinese Xi Jinping.

Burns, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, ha detto alla Commissione Intelligence del Senato che era nell’interesse degli Stati Uniti sostenere l’Ucraina per consentirle di raggiungere una posizione più forte prima dei colloqui.

Putin ha affermato di non fidarsi di nessuno e che la Russia avrà bisogno di garanzie di sicurezza scritte in caso di accordo: ”Non mi fido di nessuno, ma abbiamo bisogno di garanzie, e le garanzie devono essere esplicitate, devono essere tali da poter essere soddisfatte”, ha detto Putin.

Anna Lotti

