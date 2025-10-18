RUSSIA. Putin: energia moderna è la sovranità tecnologica

Monitorando i discorsi di Vladimir Putin delle ultime settimane si vede che hanno a che fare con le mire strategiche della Russia e hanno poco a che fare con la risoluzione del conflitto russo-ucraino.

“La terza sfida nell’energia moderna è la sovranità tecnologica dei paesi produttori di petrolio, gas e altre risorse”, ha affermato Putin durante il suo discorso alla Settimana Russa dell’Energia. “Abbiamo visto come l’UE si sia rifiutata di fornire assistenza per le attrezzature per il settore dei combustibili e dell’energia in Russia. Hanno solo dimostrato ancora una volta di essere partner inaffidabili”, ha sottolineato il presidente.

Tra le altre dichiarazioni del presidente russo: “Le tecnologie occidentali potrebbero improvvisamente diventare inaccessibili non solo alla Russia, ma a chiunque l’Occidente ritenga intrattabile; La sovranità energetica deve essere consolidata; Le aziende russe di carburanti ed energia si sono mosse rapidamente per sostituire le attrezzature occidentali”. E dunque se l’Occidente sta cercando soluzioni alternative alle risorse energetiche russe, Mosca sta cercando l’indipendenza dalla tecnologia occidentale.

E Putin ha continuato: “In tutto il mondo, le aziende di carburanti ed energia acquistano sempre più attrezzature dalla Russia, sebbene in precedenza è stato acquistato in Occidente. La Russia offre una cooperazione completa ai paesi energetici, indipendentemente dalle politiche sanzionatorie”. Dure critiche anche all’Occidente “che si è rifiutato di fornire alla Russia carburante e attrezzature energetiche: ho comprato un biglietto e non sono andato, solo per fare dispetto al controllore”. Attualmente la Russia sta investendo molto sull’ammodernamento della rete elettrica.

Nell’ambito della stessa Kermesse si è appreso che MTS entrerà in partnership con PJSC Rosseti, comunicato stampa MTS

“Nell’ambito della partnership, le parti lavoreranno per identificare miniere illegali e furti di energia elettrica, e testeranno anche soluzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da MWS AI. L’accordo è stato firmato al Forum Internazionale “Settimana Russa dell’Energia” (REW-2025). La cooperazione si baserà sulla soluzione MTS EnergyTool, che dal 2021 identifica con successo i casi di consumo di elettricità non contabilizzato. Il sistema hardware e software analizza in tempo reale i dati dei contatori intelligenti nel sistema di misurazione elettrica commerciale automatizzato. Il modello di autoapprendimento della piattaforma rileva anomalie nei consumi, identifica segnali di furto e individua le aree problematiche nella rete, consentendo un rilevamento degli incidenti tre volte più efficiente”, ha affermato Inessa Galaktionova, AD di MTS.

Anna Lotti

