RUSSIA. Putin cala nei sondaggi, ma è sempre il premier che i russi vogliono

Il presidente russo Vladimir Putin ha perso l’8% in un sondaggio indipendente del Levada Center che misura la quota che vincerebbe se le elezioni presidenziali si tenessero domani, ma è ancora molto davanti a qualsiasi altro potenziale candidato. Putin ha perso l’8% nel sondaggio tra l’aprile 2014, quando comandava un enorme 49% del sondaggio, e il 32% di questo novembre, mentre la sua popolarità sta lentamente diminuendo.

Tuttavia, il suo sfidante più vicino, secondo il sondaggio Levada, è il leader del Partito Liberale Democratico di Russia, Ldpr, Vladimir Žirinovskij, che ha visto la sua quota di voti scendere dal 4% al 3% nello stesso periodo, riporta BneIntellinews.

L’unico altro potenziale candidato a segnare più dell’1% nel sondaggio ipotetico è il leader del Partito Comunista della Federazione Russa, Kprf, Gennadij Zjuganov, la cui quota di voti è scesa leggermente di più dal 4% al 2% nello stesso periodo.

L’attivista anti-corruzione e politico dell’opposizione Alexei Navalny ha visto la sua quota di voti aumentare frazionalmente nello stesso periodo, da meno dell’1% all’1%, ma il suo appeal è effettivamente sceso dal 2% quando era ancora in Germania a riprendersi da un avvelenamento, per scendere all’1% tra l’aprile di quest’anno e ora, secondo il sondaggio di Levada.

Dopo che Navalny è tornato in Russia a gennaio, è stato immediatamente arrestato, ma allo stesso tempo è stato sottoposto a un’intensa campagna diffamatoria da parte dei media di proprietà dello stato. Tuttavia, anche se Navalny è ampiamente rispettato come attivista anticorruzione, non è preso sul serio come politico dalla maggior parte dei russi, come hanno dimostrato altri sondaggi.

Un altro sondaggio Levada a febbraio, poco dopo che Navalny ha organizzato grandi proteste pubbliche contro Putin, ha mostrato che la maggioranza dei russi è indifferente al destino di Navalny, e quelli che hanno un’opinione sono equamente divisi tra chi approva Navalny e chi lo disapprova. Navalny gioca il ruolo non tanto di un leader dell’opposizione o di un potenziale nuovo presidente quanto quello di un catalizzatore che provocherà una maggiore consapevolezza politica nel popolo russo e, cosa più importante, all’interno dei partiti politici sistemici esistenti, che ha il potenziale di cambiare la politica interna russa dall’interno del sistema.

Levada ha chiesto agli intervistati: «Se le elezioni del presidente della Russia si tenessero domenica prossima, vi prendereste parte, e se sì, per chi votereste tra gli attuali politici?» Gli intervistati non hanno scelto da una lista, ma hanno indicato loro stessi il politico per il quale vorrebbero votare, ma potevano scegliere solo un nome.

Tra coloro che avevano fatto la loro scelta ed erano pronti a partecipare alle elezioni al momento del sondaggio, Vladimir Putin avrebbe ottenuto il 49% dei voti a partire da questo novembre, che è il 7% in meno rispetto all’aprile di quest’anno, dice Levada. Il capo del Ldpr Žirinovskij prenderebbe il 5%, il leader del Kprf il 3% e l’indipendente Pavel Grudinin otterrebbe il 2%.

Le valutazioni elettorali dei partiti politici tra tutti i russi sono stabili, con l’eccezione di Russia Unita, il cui rating è sceso del 3% rispetto a ottobre.

Anna Lotti