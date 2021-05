RUSSIA. Putin avvia l’uscita dal Trattato Cieli Aperti

Il presidente russo Vladimir Putin ha introdotto un disegno di legge l’11 maggio alla Duma per ritirare Mosca dal trattato Open Skies, Ost. Putin ha detto che la Russia ha avviato la procedura a causa del ritiro degli Stati Uniti.

«Il 22 novembre 2020, gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato con un pretesto inverosimile, che ha violato significativamente l’equilibrio degli interessi degli stati – parti del trattato, raggiunto al momento della sua firma. Così, il rispetto del trattato e la sua importanza nella costruzione della fiducia e della trasparenza sono stati gravemente danneggiati, e la sicurezza nazionale della Federazione Russa è stata minacciata», ha detto Putin, ripreso da Anadolu.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov aveva detto in precedenza che se la Russia rimanesse firmataria del trattato, gli Stati Uniti saranno in grado di ricevere informazioni sensibili sulla Russia dai suoi alleati europei e dalle parti dell’accordo, mentre la Russia sarà privata della stessa opportunità. Ha anche detto che la Russia ha chiesto garanzie ai firmatari europei del trattato che non avrebbero condiviso informazioni sulla Russia, ma non le ha ricevute.

Gli Stati Uniti hanno lanciato il processo di ritiro dall’Ost a novembre 2020 sotto l’Amministrazione Trump, scatenando una risposta simmetrica dalla Russia. Dopo che Joe Biden è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti, Mosca ha detto di essere pronta a tornare al trattato se anche Washington avesse riaffermato il suo impegno. Ma le aspettative sono state sovvertite.

Secondo la procedura, Putin deve ottenere l’approvazione del parlamento russo, sia la Duma di Stato che il Consiglio della Federazione, e firmare la legge di ritiro, sigillando il ritiro della Russia dall’accordo.

Il Trattato cieli aperti è entrato in vigore il 1 gennaio 2002. È stato redatto per migliorare la comprensione reciproca e la trasparenza negli edifici militari e suggerisce la possibilità di voli di sorveglianza aerea disarmati sopra l’intero territorio dei suoi partecipanti.

Anna Lotti