In un ulteriore passo verso il rafforzamento delle sue capacità di attacco e deterrenza, la Russia ha deciso di avviare la produzione del nuovo e avanzato missile balistico intercontinentale Oreshnikper equipaggiare le sue Forze Armate. Il missile è stato utilizzato durante l’invasione dell’Ucraina lo scorso anno. Questo sviluppo è stato confermato dal presidente russo Vladimir Putin durante un recente incontro con i laureati militari.

Sebbene non siano stati specificati né il volume di produzione previsto né i possibili calendari di consegna del nuovo armamento per le Forze missilistiche strategiche, il ramo specifico delle Forze armate russe responsabile della deterrenza nucleare del Paese, il presidente ha dichiarato: ” È iniziata la produzione in serie del nuovo sistema missilistico a raggio intermedio Oreshnik, che ha dimostrato la sua efficacia in combattimento “, riporta ZM.

Vale la pena ricordare a questo punto che il nuovo missile russo ha già avuto il suo battesimo del fuoco lo scorso novembre, quando la Russia ha risposto a una serie di attacchi ucraini con missili a lungo raggio ATACMS e Storm Shadow (rispettivamente di origine statunitense e britannica) diretti a obiettivi all’interno del proprio territorio. In particolare, il missile Oreshnik è stato utilizzato con testate non nucleari contro un impianto del complesso militare-industriale nella città di Dnipro, situata nell’Ucraina orientale.

All’epoca, il lancio fu corroborato non solo da dichiarazioni ufficiali di funzionari russi, ma anche dalle loro controparti al Pentagono. Come riportato il 21 novembre, fu l’allora vice-addetto stampa Sabrina Singh ad affermare che la Russia aveva utilizzato un nuovo missile balistico intercontinentale sperimentale basato sul progetto del missile RS-26 Rubezh, quello originariamente preso di mira dopo gli attacchi. Considerando questo tipo di arma, Mosca informò persino Washington del lancio attraverso i canali consolidati della Riduzione del Rischio Nucleare.

Lo stesso Presidente Putin ha sottolineato che si trattava di un’arma in grado di raggiungere velocità fino a Mach 10, il che ne avrebbe impedito l’intercettazione da parte dei sistemi di difesa aerea occidentali forniti all’Ucraina; un punto poi messo in discussione dall’altra parte della barricata. A quel tempo, ha affermato: ” Attualmente non esiste alcun mezzo al mondo per contrastare un missile di questo tipo, né per intercettarlo. E lo sottolineo ancora una volta: continueremo a testare il sistema più recente “.

È inoltre noto, in base alle immagini pubblicate del lancio, che il missile era equipaggiato con diversi veicoli di rientro indipendenti (MIRV), il che ha alimentato speculazioni sul carico utile dell’Oreshnik. I media statunitensi, citando il Ministero della Difesa britannico come fonte, hanno inoltre specificato che ciascun modello poteva raggiungere bersagli tra i 3.000 e i 5.500 chilometri di distanza, collocandoli nella categoria dei missili balistici a raggio intermedio.

Anna Lotti

