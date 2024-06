RUSSIA. Putin allo SPIEF: “Perché gli occidentali non credono che useremo armi nucleari se minacciati?”

Il presidente Vladimir Putin ha avvertito mercoledì 5 giugno che la Russia potrebbe fornire armi a lungo raggio ad altre nazioni per colpire obiettivi occidentali in risposta agli alleati della Nato che consentono all’Ucraina di usare le proprie armi per attaccare il territorio russo.

Putin ha anche riaffermato la disponibilità di Mosca a utilizzare armi nucleari se vedesse una minaccia alla sua sovranità, riporta AP.

“Le recenti azioni dell’Occidente mineranno ulteriormente la sicurezza internazionale e potrebbero portare a “problemi molto seri”, ha detto il Presidente russo. “Ciò segnerebbe il loro coinvolgimento diretto nella guerra contro la Federazione Russa e ci riserviamo il diritto di agire allo stesso modo”, ha aggiunto Putin.

Anche gli Stati Uniti e la Germania hanno recentemente autorizzato l’Ucraina a colpire alcuni obiettivi sul suolo russo con le armi a lungo raggio che stanno fornendo a Kiev.

Putin ha affermato che l’uso di alcune armi fornite dall’Occidente implica che il personale militare di quei paesi controlli i missili e selezioni gli obiettivi, e quindi ha detto che Mosca potrebbe compiere passi “asimmetrici” altrove nel mondo. L’esercito americano ha affermato di non controllare i missili che fornisce all’Ucraina o gli obiettivi.

“Se ritengono possibile fornire tali armi nella zona di combattimento per lanciare attacchi sul nostro territorio e crearci problemi, perché non abbiamo il diritto di fornire armi dello stesso tipo ad alcune regioni del mondo dove possono essere utilizzate per lanciare attacchi contro strutture sensibili dei paesi che lo fanno contro la Russia?” ha detto Putin, “Ci penseremo”, ha detto a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, SPIEF.

Putin ha poi affermato che le condizioni per l’utilizzo dell’arsenale nucleare sono chiaramente enunciate nella dottrina di sicurezza di Mosca: “Per qualche ragione, in Occidente credono che la Russia non lo utilizzerà mai”. “Guardate cosa c’è scritto lì”, ha detto riguardo alla dottrina nucleare russa. “Se le azioni di qualcuno minacciano la nostra sovranità e integrità territoriale, riteniamo possibile utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione”.

“Le armi nucleari della Russia sul campo di battaglia sono molto più potenti di quelle usate dagli Stati Uniti contro il Giappone nella Seconda guerra mondiale”, ha detto Putin.

Putin ha anche affermato che non cambierà nulla in termini di rapporto Russia-Usa, indipendentemente dal fatto che Biden o Trump vincano le elezioni presidenziali americane di novembre: “Lavoreremo con qualsiasi presidente eletto dal popolo americano”, ha detto Putin.

“Lo dico in tutta sincerità: non direi che crediamo che dopo le elezioni qualcosa cambierà sulla scia russa nella politica americana”, ha aggiunto. “Noi non la pensiamo così. Pensiamo che non accadrà nulla di così grave”.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/