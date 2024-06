RUSSIA. Protezioni antidroni per le industrie a oltre duemila km dal fronte 

La guerra dei droni arriva nella città mineraria di Nornickel nella penisola di Kola, Russia, al confine con Finlandia e Norvegia.

A più di 2.000 chilometri a nord della linea del fronte, la principale compagnia mineraria e metallurgica russa prevede di costruire uno scudo contro i droni ucraini sui suoi impianti industriali, riporta il Barents Observer.

Il sistema di protezione sarà costruito in metallo e fungerà da “cupola d’acciaio” sopra i principali impianti industriali dell’azienda.

Tra gli impianti da proteggere c’è un sito con serbatoi di stoccaggio del carburante a Monchegorsk, la città aziendale nell’estremo nord della penisola di Kola.

La società russa Nornickel ha già lanciato una gara d’appalto per la costruzione dello scudo. Secondo la descrizione del bando di gara, il sistema “sarà costruito con una solida struttura metallica e coperto da una rete completa di cavi”. Deve essere “in grado di affrontare possibili attacchi cinetici da qualsiasi oggetto”.

Sono previsti sei scudi di questo genere e tutti verranno montati nella città mineraria di Monchegorsk.

La città mineraria e metallurgica si trova nella penisola di Kola, a più di 1.700 km a nord dell’Ucraina. È una città aziendale chiave per Nornickel, che è il principale produttore mondiale di nichel.

C’è una crescente paura per i droni ucraini in gran parte della Russia poiché le forze armate ucraine in diverse occasioni hanno colpito con successo siti militari e industriali situati a diverse centinaia di chilometri in Russia.

A maggio i droni ucraini hanno colpito più volte oggetti nella lontana regione russa del Tatarstan e a gennaio è stato colpito un impianto di gas naturale a San Pietroburgo.

Si prevede che presto le forze armate ucraine saranno in grado di colpire siti militari e industriali a distanze ancora maggiori, come la penisola di Kola.

Tra gli stabilimenti industriali di Nornickel a Monchegorsk c’è un importante impianto di raffinazione del nichel, in grado di produrre più di 165.000 tonnellate di nichel all’anno.

L’impianto riceve il minerale da Zapolyarny, la città industriale situata vicino alla Finlandia e alla Norvegia, e il nichel opaco dallo stabilimento metallurgico Nadezhda a Norilsk, nella Siberia occidentale.

