RUSSIA. Primo test in mare per il Belgorod: il sommergibile più grande al mondo

La Russia ha testato un nuovo gigantesco sottomarino nucleare in acque aperte per la prima volta, pochi giorni dopo un le tensione con il Regno Unito nel Mar Nero che ha visto coinvolto un cacciatorpediniere della Royal Navy.

Il Belgorod, riporta il New Zealand Herald, che si crede sia il più grande sottomarino sviluppato in tutto il mondo in 30 anni, è stato provato nel Mar Bianco durante il fine settimana, secondo i media statali russi. Una volta finiti i test, la nave sarà in grado di lanciare attacchi nucleari con sei siluri intercontinentali Poseidon.

Funzionerà anche come una nave madre per sottomarini più piccoli e profondi con bracci robotici che possono manomettere o addirittura tagliare cavi della Rete che si trovano sul fondo del mare. La Royal Navy ha annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe schierato una nave spia specificamente per fermare tali sottomarini che possono sabotare la rete internet della Gran Bretagna attraverso tali tattiche.

Il segreto del Belgorod, riporta Usni News, è la sua disposizione del sistema d’arma primario: una nuova classe di siluri a testata nucleare. La russa Izvestia ha detto l’11 febbraio che il Belgorod è stato preparato per i test con la nuova arma chiamata Poseidon, un enorme siluro nucleare che viene sparato in avanti dalla parte anteriore del sottomarino.

La tempistica dell’articolo di Izvestia corrisponde alle immagini satellitari fresche del sottomarino nella base sottomarina russa settentrionale di Severodvinsk, che potrebbe mostrare parte dei test.

Il Belgorod, le cui specifiche esatte non sono note, è attualmente in fase di test del produttore e dovrebbe essere consegnato alla Federazione Russa verso la fine del 2021.

È destinato a servire nella flotta del Pacifico del paese, hanno detto fonti vicine al ministero della Difesa russo ai media statali. Ma ci sono preoccupazioni in Occidente che sarà schierato nell’Artico e nel Nord Atlantico, dove Mosca ha aumentato significativamente la sua attività sottomarina negli ultimi anni.

Il mese scorso, il segretario alla Difesa inglese Ben Wallace ha detto che Mosca è la “minaccia avversaria numero uno” del Regno Unito e che le acque britanniche sono “regolarmente visitate” da navi russe. I mezzi navali russi sono stati rilevati dal Regno Unito più di 150 volte dal 2013.

Anna Lotti