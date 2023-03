RUSSIA. Oltre l’80 per cento dei russi si dice felice

Otto russi su dieci, 82%, si considerano felici, secondo un recente sondaggio condotto dal Centro statale di ricerca sull’opinione pubblica russa, Vtsiom. Il sondaggio ha coinvolto 1.600 intervistati di età superiore ai 18 anni lo scorso 10 marzo. Il 35% di coloro che si dichiarano felici lo afferma con convinzione.

L’indice di felicità dei russi era di 68 punti, lo stesso dello scorso marzo. Nell’ottobre 2022 era leggermente più basso, 66 punti, hanno sottolineato gli esperti del Centro di ricerca sull’opinione pubblica di tutta la Russia.

Alla domanda sui principali pilastri della felicità, coloro che si dichiarano felici elencano più spesso la famiglia (24%), la salute propria e dei familiari (21%), la soddisfazione per la vita in generale (20%) e un buon lavoro (19%). I figli rendono felice un altro 16% e una buona situazione finanziaria e di benessere il 13%. Le condizioni di vita e la mancanza di solitudine sono state citate dall’8% degli intervistati, mentre il 6% si sente felice grazie a una vita personale sana.

Tra coloro che si sentono infelici, il 20% ha citato come motivo la situazione insoddisfacente del Paese e il 19% la mancanza di risorse materiali, riporta BneIntelliNews.

Oltre il 40% dei russi ritiene che la maggior parte delle persone che li circondano siano felici. Uno su tre (36%) ritiene che ci sia circa lo stesso numero di persone felici e infelici, mentre il 14% nota un numero maggiore di persone infelici.

L’Indice di felicità sociale, che indica se intorno agli intervistati ci sono soprattutto persone felici o infelici, era di 57 punti nella misurazione di marzo. Nel marzo 2022 era di 60 punti.

I sondaggisti hanno notato che tra coloro che si sentono decisamente felici, il 55% afferma di essere circondato da persone felici, mentre il 9% vede più persone infelici intorno a sé. Al contrario, nel gruppo di russi che si sentono decisamente infelici, solo il 7% vede più persone felici intorno a sé, mentre il 58% vede più persone infelici intorno a sé.

Nel complesso, i risultati del sondaggio indicano un livello relativamente alto di felicità tra i russi, con la famiglia, la salute e la soddisfazione sul lavoro come fonti primarie di felicità per la maggior parte delle persone. Tuttavia, c’è ancora un numero significativo di persone che si sentono infelici, con situazioni insoddisfacenti nel Paese e mancanza di risorse come principali ragioni citate.

