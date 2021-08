RUSSIA. Nove Mi-38PS per le emergenze artiche

Secondo l’adj, la Russian Helicopters Holding al MAKS-2021 International Aviation and Space Show ha firmato un contratto con il Ministero delle Emergenze russo per la fornitura di nove elicotteri Mi-38PS (versione artica) da consegnare entro il 2024. Mosca dunque continua a perseguire il suo obiettivo di dominare l’artico e sicuramente questi elicotteri vanno a completare il progetto del presidente Vladimir Putin che nei giorni scorsi ha annunciato investimenti in flotte di superficie con l’ambizioso progetto di dare vita a una rotta internazionale marittima attraverso l’artico. Ricordiamo che il Polo Nord è sempre più al centro quindi degli interessi geostrategici internazionali: il famoso passaggio a Nord Ovest permette di tagliare nettamente i tempi di percorrenza del traffico merci per raggiungere i punti di sbocco nell’Atlantico e vice versa arrivare prima ai punti di produzione asiatici.

Il Mi-38PS di ricerca e soccorso può fornire una gamma di missioni di salvataggio senza precedenti, ha la capacità di volare con il suo equipaggio e tre soccorritori a una distanza di 750 km per evacuare le persone in pericolo e tornare alla base. L’elicottero, a questo scopo, sarà dotato di serbatoi di carburante supplementari, e il peso massimo al decollo dell’aereo sarà aumentato.

“Abbiamo una lunga storia di cooperazione di successo con EMERCOM della Russia. Oggi, i servizi di emergenza russi non possono essere immaginati senza la tecnologia degli elicotteri. Viene regolarmente utilizzato per estinguere incendi, operazioni di ricerca e salvataggio e per combattere le conseguenze di disastri naturali e tecnologici. Per svolgere i compiti nelle condizioni artiche più difficili, i nostri colleghi devono utilizzare l’equipaggiamento più moderno e sono sicuro che a causa delle caratteristiche tecniche e di volo migliorate il Mi-38 diventerà una base affidabile per l’espansione delle attività di EMERCOM nell’estremo nord”, ha detto il CEO di Russian Helicopters Holding, Andrey Boginsky.

Nell’estremo nord, il Mi-38PS sarà in grado di operare con dispiegamento autonomo, uso di occhiali per la visione notturna, varie attrezzature di salvataggio e installazione di moduli medici. I soccorritori paracadutisti saranno in grado di atterrare dall’elicottero con paracadute, atterraggio e metodi non stop.

Mi-38PS può utilizzare dispositivi speciali, che aiuteranno ad estinguere gli incendi e ad affrontare le conseguenze delle fuoriuscite di petrolio di emergenza. I nodi di ormeggio sulla piattaforma di atterraggio permetteranno agli elicotteri di atterrare su navi rompighiaccio, per esempio, il progetto 22220 (LC-60Y) del tipo “Arktika”, che espanderà le capacità di lavoro del Mi-38t nelle latitudini artiche.

Gli elicotteri Mi-38 possono operare in una vasta gamma di condizioni climatiche, tra cui mare, climi tropicali e freddi. La piattaforma supera gli altri elicotteri della sua classe in termini di capacità di sollevamento e di passeggeri, caratteristiche chiave di volo e tecniche grazie alle soluzioni tecniche utilizzate. L’elicottero può trasportare in cabina o sull’imbracatura esterna fino a 5 tonnellate di carico o fino a 40 passeggeri. (Immagine: Russian Helicopters).

Antonio Albanese