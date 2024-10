RUSSIA. Nordcoreani guidati dal fiduciario di Kim Jong Un 

Un alto funzionario dell’esercito nordcoreano e stretto collaboratore del leader Kim Jong Un è arrivato in Russia per supervisionare le truppe nordcoreane che aiuteranno la Russia nella guerra contro l’Ucraina.

Le truppe nordcoreane si stanno muovendo in aree vicino alla prima linea in Ucraina, saranno supervisionate da Kim Yong Bok, vice Capo di Stato Maggiore generale dell’esercito popolare coreano, ha riferito Kyodo News, citando una fonte militare ucraina.

La Kyodo ha affermato di aver ottenuto un elenco di ufficiali militari responsabili delle truppe nordcoreane recentemente inviate in Russia, e Kim Yong Bok era in cima.

Sebbene non si sappia esattamente quando Kim Yong Bok sia arrivato in Russia, è stato confermato che era lì giovedì scorso, secondo Kyodo. L’Ucraina ha dichiarato la scorsa settimana che circa 12.000 soldati nordcoreani, tra cui 500 ufficiali e tre generali, erano in Russia per l’addestramento.

Il presidente russo Vladimir Putin ha rifiutato di negare o confermare che la Corea del Nord avesse inviato truppe per aiutare il suo esercito, aggiungendo che la Russia e la Corea del Nord avrebbero deciso autonomamente come implementare un patto stretto a giugno che include una clausola di mutua difesa per aiutarsi a vicenda in caso di aggressione esterna.

L’arrivo dei nordcoreani ha suscitato timori in Ucraina, nei suoi alleati occidentali e in Corea del Sud su quella che vedono come una pericolosa escalation della guerra ucraina.

Il profilo di Kim Yong Bok è aumentato nell’ultimo anno. La sua posizione di vice capo dell’esercito è stata confermata quando è stato segnalato dai media statali come membro dell’entourage di Kim Jong Un durante una visita a una base di addestramento operativo chiave nella Corea del Nord occidentale a marzo.

Kim Yong Bok ha accompagnato il leader nordcoreano in un tour di sforzi di ricostruzione nelle aree colpite dalle inondazioni della provincia di Pyongan settentrionale, come riportato dai media statali il 30 settembre, e alle esercitazioni di artiglieria a fuoco vivo con i laureati dell’accademia militare, riportate il 6 ottobre.

La notizia dell’arrivo di Kim Yong Bok in Russia è arrivata in concomitanza con i resoconti dei media secondo cui le truppe nordcoreane si stavano mobilitando vicino alle linee del fronte in Ucraina e che i combattimenti con le forze ucraine potrebbero iniziare questa settimana.

L’agenzia di intelligence militare ucraina ha affermato domenica che la Russia stava trasportando soldati nordcoreani in prima linea su camion con targhe civili.

La polizia russa domenica ha fermato un camion Kamaz con targhe civili sull’autostrada Kursk-Voronezh, ha affermato l’agenzia di intelligence, aggiungendo che il veicolo sarebbe stato caricato con personale militare nordcoreano, ma l’autista non aveva ordini di combattimento documentati.

Separatamente, il New York Times ha riferito sabato che le prime truppe nordcoreane avevano percorso il viaggio di quasi 6.500 chilometri verso la regione di Kursk mercoledì, con migliaia di altre in arrivo ogni giorno.

Citando i dati sui movimenti delle truppe forniti da un alto ufficiale militare ucraino, il giornale ha affermato che si prevedeva che sarebbero arrivati ​​fino a 5.000 soldati nordcoreani entro breve.

La scorsa settimana la Corea del Sud ha rilasciato immagini satellitari dettagliate che, a suo dire, mostravano il primo dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Mercoledì anche gli Stati Uniti hanno affermato di aver visto prove che la Corea del Nord aveva inviato 3.000 soldati in Russia per un possibile dispiegamento in Ucraina.

Venerdì scorso, i media statali nordcoreani hanno citato il loro vice ministro degli esteri responsabile degli affari russi, il quale ha affermato di aver sentito una “voce” diffusa dai media stranieri secondo cui le truppe erano state inviate in Russia.

Il vice ministro ha rifiutato di confermare se le truppe fossero effettivamente lì, affermando che il suo ministero era separato dal Ministero della Difesa.

Luigi Medici

