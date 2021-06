RUSSIA. Nord Stream 2 e il gas russo nel vertice Putin – Biden

Il 4 giugno, il presidente Vladimir Putin ha annunciato il completamento della prima delle due linee del gasdotto Nord Stream 2 sotto il Mar Baltico dalla Russia alla Germania e il 7 giugno il segretario di Stato Blinken ha definito il progetto un “fatto compiuto”.

Al loro vertice del 16 giugno a Ginevra, Biden e Putin potrebbero considerare come ridurre le forti tensioni su questo progetto, riporta The Moscow Times.

Il presidente Biden ha fatto un primo passo. Il mese scorso ha detto che l’oleodotto era “quasi completamente finito”, e ha rinunciato all’imposizione di sanzioni extraterritoriali sulla società svizzera di proprietà di Gazprom che lo sta costruendo: «Sarebbe “controproducente” per le relazioni Usa-Europa», ha detto Biden. La sua decisione apre la strada alle navi russe per finire il gasdotto nelle prossime settimane.

Nord Stream 2 ha scatenato aspre polemiche. La rinuncia di Biden ha suscitato grida di protesta da parte del Congresso, ma è improbabile che questo possa annullare l’azione.

Nord Stream 2 sarà l’ultima aggiunta alla serie di gasdotti di esportazione di Gazprom verso l’Europa: dallo Yamal al Blue Stream Pipeline, al Nord Stream 1; al TurkStream.

Considerando tutte queste opzioni, Gazprom potrebbe avere una capacità di spedizione in eccesso, specialmente con il riflusso della produzione della Siberia occidentale e il consumo europeo. Gazprom prevede esportazioni verso l’Europa quest’anno di 175-183 miliardi di metri cubi all’anno. Secondo un accordo quinquennale mediato dall’Unione europea e firmato nel 2019, Gazprom si è impegnata a pagare almeno 65 bcm attraverso l’Ucraina nel 2020 e 40 bcm all’anno fino al 2024. A causa del calo della domanda durante la pandemia, Gazprom nel 2020 ha spedito meno di 65 bcm ma ha pagato l’intera quantità.

L’Ucraina teme che Gazprom la blocchi dopo l’entrata in funzione del Nord Stream 2.

La diplomazia economica potrebbe ridurre i rischi politici associati al gas russo in Europa. Ciò richiederebbe la creazione di accordi di cooperazione che proteggano gli interessi essenziali delle principali parti interessate.

L’esperienza dei gasdotti Cpc e Btc può offrire lezioni per ridurre i rischi associati all’esportazione di gas russo in Europa. Coinvolgere tutti i governi e le compagnie interessate ad alti livelli è vitale per dare forma a soluzioni cooperative.

L’Europa, in quanto acquirente largamente di gas, e la Russia, in quanto suo principale fornitore di gas hanno interesse a un trasporto del gas affidabile ed efficiente.

I gasdotti hanno diversi vantaggi comparativi. In una certa misura i gasdotti di esportazione possono essere sostituibili, ma a un costo. L’Europa ha abbastanza influenza per insistere che un po’ di gas passi attraverso l’Ucraina. La Russia ha interesse a mantenere questa opzione come il percorso più efficiente verso l’Europa per il gas della Siberia occidentale. Il trasporto attraverso l’Ucraina può aiutare Kiev a finanziare la modernizzazione del suo vecchio sistema di gasdotti. Di fronte a una maggiore concorrenza per le entrate di transito, l’Ucraina può essere spronata a fare di più per sfruttare le proprie risorse di gas e sviluppare idrogeno verde da energia rinnovabile per il mercato europeo.

Anna Lotti