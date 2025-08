RUSSIA. Navi da guerra cinesi a Vladivostok: è la Joint Sea 2025

Navi da guerra cinesi sono entrate nel porto principale della Flotta russa del Pacifico in vista di un’esercitazione navale congiunta questa settimana nel Mar del Giappone – Mare Orientale, secondo i media russi.

I cacciatorpediniere lanciamissili Shaoxing e Urumqi sono arrivati a Vladivostok per l’esercitazione navale congiunta di cinque giorni che è iniziata oggi, riportano Sputnik e Scmp.

Le esercitazioni coinvolgeranno anche sottomarini diesel-elettrici e velivoli navali di entrambi i paesi, secondo Tass.

L’esercito cinese aveva annunciato il 30 luglio che avrebbe tenuto un’esercitazione navale e condotto un pattugliamento marittimo congiunto con le forze russe.

Il Ministero della Difesa ha affermato che l’esercitazione Joint Sea 2025 si terrà in aria e in mare vicino a Vladivostok, di fronte alla costa occidentale del Giappone. L’anno scorso, l’esercitazione si è tenuta al largo della Cina meridionale, nel Mar Cinese Meridionale, riporta AP.

I governi cinese e russo hanno approfondito i loro legami negli ultimi anni. Il Ministero della Difesa giapponese ha dichiarato in un rapporto annuale all’inizio di questo mese che la crescente cooperazione militare tra Cina e Russia pone serie preoccupazioni per la sicurezza.

Per Pechino, l’esercitazione e il pattugliamento fanno parte di un piano di cooperazione annuale e non sono rivolti ad altri paesi né sono correlati all’attuale situazione internazionale o regionale.

La Difesa cinese ha criticato le esercitazioni in corso che l’Aeronautica Militare statunitense sta conducendo con il Giappone e altri partner nel Pacifico occidentale. Secondo l’esercito statunitense, la Resolute Force Pacific è la più grande esercitazione di risposta alle emergenze mai condotta dall’Aeronautica Militare nella regione.

Per la Difesa cinese: ”Gli Stati Uniti hanno ciecamente mostrato i muscoli nella regione Asia-Pacifico e hanno tentato di usare le esercitazioni militari come pretesto per coalizzarsi, intimidire e fare pressione su altri paesi, e minare la pace e la stabilità nella regione”.

L’USAF ha affermato che l’esercitazione addestrerà le sue forze a mantenere la prontezza e a eseguire missioni in condizioni di stress per dimostrare la loro capacità di difendere gli Stati Uniti e le nazioni partner nel Pacifico.

Luigi Medici

