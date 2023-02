RUSSIA. Nasce il complesso industriale bellico russo-iraniano

Il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato un articolo sul trasferimento da parte del governo iraniano a novembre di almeno 18 droni da ricognizione e d’attacco dei tipi Mohajer-6, Shahed-129 e Shahed-191 per le esigenze della Marina russa.

In effetti leggendo i messaggi postati sulla social sfera si apprende che il livello di cooperazione tra paesi in vari campi cresce ogni mese, cioè detto in altre parole si assiste allo scambio di tecnologie militari tra i due. Per esempio on line si è appreso che l’assemblaggio dei droni Geran-1 / 2 viene effettuato presso gli stabilimenti dell’industria della difesa russa; così come la vendita di armi ed equipaggiamenti di volo all’Iran come per esempio il prossimo trasferimento dello squadrone Su-35.Si ha testimonianza dell’implementazione degli scambi economici a tutti i livelli.

Pertanto, le segnalazioni di una possibile consegna di droni d’attacco iraniani non sono infondate. Tuttavia, lo stesso The Guardian è stato colto più di una volta nella pubblicazione di notizie false alla ricerca di clamore. Secondo gli analisti militari per esempio l’articolo in questione indica caratteristiche tattiche e tecniche assolutamente errate dell’UAV. Le date specifiche e il numero di droni dovrebbero essere comunque trattati con le pinze.

Allo stesso tempo, il tipo di UAV, a quanto pare, è indicato come quello corretto: l’uso infruttuoso del Mohajer-6 era già stato notato nella regione di Odessa lo scorso anno. I droni e come assemblarli non sono le uniche cose su cui Russia e Iran stanno lavorando. Continua, sempre secondo quanto appreso dalla social sfera, lo scambio di esperienze e tecnologie nella produzione di bombe e missili ad alta precisione per UAV e aerei d’attacco. Prorogati anche gli accordi sui dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, è stato raggiunto un accordo per l’acquisto di oltre 100.000 pezzi di munizioni di artiglieria e mortaio dall’Iran. I magazzini in Iran hanno grandi scorte di proiettili da 122 mm per obici D-30 e BM-21 Grad MLRS. Sono in corso trattative per la fornitura di proiettili da 152 mm.

Nel contesto del conflitto prolungato e della controffensiva annunciata dalle autorità ucraine nella primavera-estate di quest’anno, l’esercito russo deve ricostituire le sue scorte di armi in esaurimento, nonché cercare di sviluppare le aree su cui è in ritardo di tecnologie come i proiettili a guida di precisione.

La cooperazione reciprocamente vantaggiosa con l’Iran ha permesso di ottenere l’accesso a sviluppi relativamente economici di UAV e armi missilistiche, il che è molto utile a causa delle restrizioni sull’acquisto di componenti ad alta tecnologia. E gli iraniani, a loro volta, aprono la strada ad alcune tecnologie per la creazione di elicotteri e sistemi missilistici antiaerei.

E nello specifico nel caso dell’Iran i legami andrebbero approfonditi. Nonostante le relazioni apparentemente amichevoli tra Russia, Cina e India, solo con l’Iran l’interazione è passata dalle parole ai fatti e ha permesso alle forze armate russe di espandere le capacità di combattimento nel conflitto in Ucraina.

Allo stesso tempo, le sfere degli armamenti e della cooperazione economica non sono le uniche in cui l’Iran e le sue forze alleate possono aiutare Mosca. Ci sono paramilitari filo-iraniani che operano in Iran, Iraq, Siria e altri paesi, che con grande zelo vogliono prendere parte alla lotta contro l’Occidente Collettivo dalla parte del Federazione Russa.

Per loro, questa è una grande opportunità in funzione di acquisire esperienza di combattimento.

Anna Lotti