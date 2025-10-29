RUSSIA. Mosca ribadisce la forte comunanza politica con Pyongyang

Il ministro degli Esteri nordcoreano ha visitato il Cremlino lunedì per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, dopo l’incontro del mese scorso tra i leader dei due Paesi. La dimostrazione di legami sempre più stretti è arrivata in concomitanza con la visita in Asia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In un incontro separato con la sua controparte russa, il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui ha confermato la “incrollabile comprensione e il sostegno” della Corea del Nord alla guerra di Putin contro l’Ucraina, secondo quanto riportato martedì dai media statali nordcoreani, ripresi da AP

La Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati e grandi quantità di equipaggiamento militare alla Russia per sostenere il suo sforzo bellico, un crescente allineamento che ha alimentato la politica estera sempre più assertiva del leader Kim Jong Un, che cerca di uscire dall’isolamento e di posizionare il suo Paese come parte di un fronte unito contro l’Occidente guidato dagli Stati Uniti. La Corea del Nord ha evitato qualsiasi forma di colloquio con Washington e Seul da quando la diplomazia nucleare ad alto rischio di Kim con Trump è crollata nel 2019, durante il primo mandato del presidente americano.

Putin e Kim si sono incontrati a Pechino a settembre, dopo aver partecipato a un’importante parata militare nel cuore della capitale cinese, in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Lunedì, Putin ha chiesto al Ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui di porgere i suoi migliori auguri a Kim, sottolineando che il loro incontro è stato molto caloroso, secondo le sue dichiarazioni televisive all’inizio dei colloqui.

Prima di partecipare all’incontro al Cremlino con Putin, Choe ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che ha nuovamente elogiato le truppe nordcoreane per aver combattuto a fianco dell’esercito russo nella regione di Kursk dopo un’incursione ucraina a sorpresa. “Queste gesta eroiche, naturalmente, rafforzeranno ulteriormente i legami di amicizia e l’unità storica nella nostra comune lotta per la giustizia”, ​​ha affermato Lavrov.

Choe ha notato “notevoli progressi” nelle relazioni tra i due Paesi e ha confermato il sostegno di Pyongyang a “tutte le misure” adottate dalla Russia per difendere i propri interessi di sicurezza ed “eliminare la causa principale” del conflitto con l’Ucraina, secondo i media russi e nordcoreani.

L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, la Korean Central News Agency, ha affermato che i funzionari russi, durante l’incontro con Choe, hanno espresso il sostegno di Mosca a tutti gli sforzi di Pyongyang per “difendere fermamente il suo status attuale, i suoi interessi di sicurezza e i suoi diritti sovrani”. Le due parti hanno discusso dell’ampliamento degli scambi e della cooperazione ad alto livello e del coordinamento della loro diplomazia su “importanti questioni di reciproco interesse” non specificate, ha affermato la KCNA.

Secondo le stime sudcoreane, la Corea del Nord ha inviato circa 15.000 soldati in Russia dallo scorso autunno e ha anche fornito grandi quantità di equipaggiamento militare, tra cui artiglieria e missili balistici, a supporto dell’azione militare di Mosca in Ucraina. Kim ha anche accettato di inviare migliaia di operai edili e sminatori nella regione russa di Kursk.

Kim si è concentrato sull’espansione delle capacità del suo esercito dotato di armi nucleari da quando la sua diplomazia con Trump è fallita nel 2019 a causa dei disaccordi sulle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Il mese scorso, Kim ha suggerito di poter riprendere i colloqui se Washington abbandonasse la richiesta di denuclearizzazione della Corea del Nord, dopo che Trump aveva ripetutamente espresso la speranza di una nuova diplomazia.

Anna Lotti

