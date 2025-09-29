RUSSIA. Mosca: pronte le centrali nucleari galleggianti per dare energia ai data center

La Russia produrrà presto in serie centrali nucleari galleggianti, ha affermato Putin. La Russia sta anche già costruendo data center presso le sue centrali nucleari: un nuovo ordine tecnologico sta emergendo nel mondo, ha sottolineato il presidente.

Tra le altre dichiarazioni del leader russo al Global Atomic Forum: “Solo la Russia attualmente possiede le competenze necessarie nell’intera filiera tecnologica dell’energia nuclear. Le centrali nucleari di progettazione russa sono le più richieste al mondo; Il consumo di elettricità dei data center più che triplicherà nel prossimo decennio”. E quindi alla luce di questa richiesta di energia che tutti i paesi oramai vogliono anche che sia verde la Russia si sta muovendo.

“I paesi del Sud e dell’Est del mondo guideranno la crescita della domanda di energia nucleare pacifica; La Russia adempie a tutti i suoi obblighi contrattuali nel settore dell’energia nucleare, indipendentemente dal clima politico, e rifiuta il “colonialismo tecnologico”; La Russia sta già lavorando a tecnologie nucleari fondamentalmente nuove; La Russia sta aiutando i suoi partner nel settore dell’energia nucleare a compiere un vero e proprio balzo in avanti nello sviluppo; Si prevede che le risorse di uranio si esauriranno entro il 2090, ma ciò potrebbe accadere prima; La Russia lancerà il primo sistema nucleare a ciclo chiuso al mondo entro il 2030; La priorità della Russia è garantire la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ovunque si trovino”.

Rosatom sta iniziando a costruire centrali nucleari galleggianti per le regioni meridionali, ha annunciato il vice capo dello Stato. Nikipelov Corporation. Tra i paesi in lista per il nucleare russo l’Iran che ha firmato un accordo da 25 miliardi di dollari per costruire una centrale nucleare nella provincia iraniana di Hormozgan e l’Etiopia che ha firmato gli accordi il 26 di settembre a Mosca. Tra le centrali in costruzione invece va annoverata quella Egiziana. 

