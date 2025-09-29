La Russia produrrà presto in serie centrali nucleari galleggianti, ha affermato Putin. La Russia sta anche già costruendo data center presso le sue centrali nucleari: un nuovo ordine tecnologico sta emergendo nel mondo, ha sottolineato il presidente.

Tra le altre dichiarazioni del leader russo al Global Atomic Forum: “Solo la Russia attualmente possiede le competenze necessarie nell’intera filiera tecnologica dell’energia nuclear. Le centrali nucleari di progettazione russa sono le più richieste al mondo; Il consumo di elettricità dei data center più che triplicherà nel prossimo decennio”. E quindi alla luce di questa richiesta di energia che tutti i paesi oramai vogliono anche che sia verde la Russia si sta muovendo.

“I paesi del Sud e dell’Est del mondo guideranno la crescita della domanda di energia nucleare pacifica; La Russia adempie a tutti i suoi obblighi contrattuali nel settore dell’energia nucleare, indipendentemente dal clima politico, e rifiuta il “colonialismo tecnologico”; La Russia sta già lavorando a tecnologie nucleari fondamentalmente nuove; La Russia sta aiutando i suoi partner nel settore dell’energia nucleare a compiere un vero e proprio balzo in avanti nello sviluppo; Si prevede che le risorse di uranio si esauriranno entro il 2090, ma ciò potrebbe accadere prima; La Russia lancerà il primo sistema nucleare a ciclo chiuso al mondo entro il 2030; La priorità della Russia è garantire la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ovunque si trovino”.

Rosatom sta iniziando a costruire centrali nucleari galleggianti per le regioni meridionali, ha annunciato il vice capo dello Stato. Nikipelov Corporation. Tra i paesi in lista per il nucleare russo l’Iran che ha firmato un accordo da 25 miliardi di dollari per costruire una centrale nucleare nella provincia iraniana di Hormozgan e l’Etiopia che ha firmato gli accordi il 26 di settembre a Mosca. Tra le centrali in costruzione invece va annoverata quella Egiziana.

Anna Lotti

