RUSSIA. Mosca pagherà gli stipendi dei nordcoreani: 2000 dollari al mese

La Russia pagherà alle truppe nordcoreane circa 2.000 dollari al mese ciascuna, ha dichiarato mercoledì l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud. Lo stipendio pagato da Mosca rappresenterebbe un aumento enorme rispetto ai dati precedenti. Il mese scorso, RFA Korean aveva riferito che lo stipendio medio per il personale militare era aumentato di 10 volte, passando da 100 a 300 won a 1.000-3.000 won. United24, piattaforma ucraina, ha aggiunto che molto probabilmente la maggior parte del denaro “sarebbe rimasta allo Stato”.

La Corea del Nord trattiene la maggior parte degli stipendi pagati ai lavoratori che invia all’estero, ma non è chiaro quanto dei 2.000 dollari ogni soldato avrebbe effettivamente ricevuto, riporta Rfa. Il National Intelligence Service sudcoreano ha affermato che più di 3.000 soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia, con un totale previsto di 10.000 unità entro dicembre.

Ma l’agenzia ha aggiunto di ritenere che i nordcoreani in Russia non siano stati schierati in zone di combattimento, ma siano stati dispersi in diverse strutture di addestramento. I soldati nordcoreani starebbero infatti ricevendo “addestramento specializzato” nell’uso di equipaggiamento militare e nel pilotaggio di veicoli aerei senza pilota, afferma il NIS.

L’Agenzia ha affermato che gli istruttori russi sono rimasti colpiti dalla buona forma fisica e dal morale dei nordcoreani, ma ha aggiunto che non avevano una conoscenza della guerra moderna, incluso l’uso di droni d’attacco, e che avrebbero potuto subire pesanti perdite se e quando avessero raggiunto le linee del fronte.

Il NIS ha affermato di aver anche rilevato segnali di reclutamento su larga scala di interpreti coreani da parte dell’esercito russo. Ci sono state anche segnalazioni secondo cui le autorità nordcoreane stavano esaminando le famiglie dei soldati dispiegati al Nord per garantire “un controllo e una gestione efficaci delle informazioni”, ha affermato l’agenzia di spionaggio di Seul.

Il briefing del NIS è arrivato dopo che i media ucraini hanno riferito che le prime truppe nordcoreane avrebbero dovuto arrivare nella regione russa di Kursk mercoledì 23 ottobre per aiutare le forze russe che combattono i soldati ucraini: ”Stiamo aspettando le prime unità domani in direzione di Kursk”, aveva detto il 22 ottobre al sito web The War Zone Kyrylo Budanov, capo della direzione dell’intelligence della difesa ucraina: ”Al momento non è chiaro quanti o come saranno equipaggiati. Vedremo dopo un paio di giorni”, aveva aggiunto.

Kim Jong Un e Vladimir Putin hanno concordato una partnership ampia durante un summit a Pyongyang il 19 giugno che includeva una clausola di difesa reciproca in caso di “aggressione” contro uno dei due paesi.

Anche prima del patto c’erano segnali di crescente cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord. Nell’ultimo anno, la Corea del Nord avrebbe fornito armi alla Russia per la guerra in Ucraina, in cambio di supporto militare ed economico.

Inoltre, anche i piloti da caccia nordcoreani potrebbero essere stati schierati in Russia per operare aerei da combattimento; si ritiene che anche le fabbriche di munizioni nordcoreane stiano funzionando a pieno regime capacità, producendo armi sia per l’esportazione che per uso interno, come da direttive dello stesso Kim Jong Un.

Il 21 ottobre, Putin ha presentato un disegno di legge al parlamento per ratificare il trattato che eleva le relazioni con la Corea del Nord ad un partenariato strategico globale, come concordato dai due leader al vertice di giugno.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/