RUSSIA. Mosca ha importato droni cinesi per la guerra. Lo provano i registri delle dogane

La Russia ha importato per mesi droni da aziende cinesi esplicitamente per utilizzarli nell’invasione dell’Ucraina, nonostante le smentite di Pechino sull’impiego di tali apparecchiature in guerra.

A svelare l’arcano è stata l’agenzia nipponica Nikkei: tra il dicembre 2022 e l’aprile 2023, le aziende russe hanno importato almeno 37 veicoli aerei senza pilota cinesi per un valore di circa 103.000 dollari, indicati nei registri di sdoganamento come “da utilizzare nell’operazione militare speciale”, il nome con cui il governo russo chiama la guerra in Ucraina.

Dall’inizio dell’invasione, 16 mesi fa, Pechino ha ripetutamente negato di aver fornito armi a Mosca per l’uso nell’invasione. E mentre precedenti rapporti hanno mostrato che la Russia ha aumentato le importazioni di droni cinesi dopo l’inizio della guerra, Pechino ha negato che la Cina stia esportando droni nei campi di battaglia dell’Ucraina.

Nikkei ha dimostrato che per mesi le aziende russe hanno tranquillamente compilato le pratiche doganali per l’importazione di droni, comprese le macchine prodotte dalla DJI, il più grande produttore cinese di droni, sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti, contrassegnandole per l’uso in guerra. Non è chiaro se le aziende o il governo cinese siano a conoscenza dei documenti doganali russi relativi ai droni.

Nikkei ha realizzato l’inchiesta analizzando le spedizioni dalla Cina alla Russia. L’etichetta “per l’uso nell’operazione militare speciale” ha iniziato a comparire nei registri doganali alla fine dello scorso anno, dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato al suo governo di aumentare la fornitura di beni necessari per la guerra.

A novembre, il Servizio federale delle dogane della Russia ha dichiarato sul suo sito ufficiale che l’agenzia avrebbe accelerato e semplificato il rilascio di «beni a doppio uso e prodotti civili destinati a sostenere il combattimento e le attività quotidiane delle unità militari russe».

I droni «dovrebbero essere un must per le unità da combattimento, i plotoni, le compagnie e i battaglioni», ha detto Putin ai funzionari della difesa a dicembre 2022, secondo quanto riporta il Cremlino.

Le aziende russe hanno anche pagato alle controparti cinesi più di 1,2 milioni di dollari per 22 dispositivi che rilevano e bloccano i droni, e altri 36.077 dollari per 10 personal computer portatili “robusti”. Tutti sono stati indicati nei registri doganali per l’uso in guerra.

In un caso, il 1° febbraio, l’azienda informatica russa Status Compliances ha importato tre droni, con peso al decollo compreso tra 25 e 150 kg, da Shenzhen Kexin Smart Development, un produttore di dispositivi elettronici di Shenzhen, per 28.292 dollari. Secondo Exim Trade Data, i droni sono stati prodotti dalla Shenzhen Jarch Electromechanical Technology.

I droni sono stati descritti nei documenti come modelli civili, ma una nota aggiuntiva nei moduli doganali dice che sono stati importati per «un’operazione militare speciale condotta dalle forze armate della Federazione Russa».

I registri doganali mostrano che tra gennaio e marzo sono stati spediti in Russia 34 droni prodotti da DJI, per un valore di 75.100 dollari, ciascuno con un peso al decollo compreso tra 250 grammi e 7 kg. Ventiquattro erano elencati come modello Mavic 3 di DJI.

DJI ha affermato di non essere in grado di verificare le registrazioni doganali che hanno coinvolto DJI quest’anno e ha negato che le aziende elencate fossero rivenditori di DJI. L’azienda ha dichiarato che DJI, così come le sue filiali, ha «volontariamente interrotto tutte le spedizioni e le operazioni in Russia e Ucraina» il 26 aprile dello scorso anno, ma ha aggiunto che l’azienda «non può controllare come i nostri prodotti vengono utilizzati una volta che lasciano la nostra gestione (…) Abbiamo preso tutte le misure sotto il nostro controllo per sottolineare che i nostri prodotti non devono essere utilizzati in combattimento, per causare danni o per essere modificati in armi», ha dichiarato l’azienda.

Da marzo 2022 a maggio 2023, la Cina ha esportato almeno 30.000 droni in Russia, per un valore di oltre 32 milioni di dollari, secondo i dati doganali ufficiali cinesi. I registri delle importazioni russe, tuttavia, non menzionano la frase “operazione militare speciale” fino al dicembre 2022.

Il 25 ottobre 2022 Putin ha incontrato il capo del Servizio Federale Doganale russo, Vladimir Bulavin, che ha detto a Putin che l’agenzia doganale avrebbe «fornito ogni possibile assistenza alle nostre forze armate e alle aziende dell’industria della difesa», secondo una trascrizione del Cremlino.

La prima menzione dell'”operazione militare speciale” nei registri doganali russi risale al 21 dicembre: una spedizione di 296.550 dollari di cinque “scanner passivi” che rilevano i droni e una spedizione di 92.115 dollari di tre disturbatori che bloccano le comunicazioni tra un drone e il suo controllore remoto.

Antonio Albanese