RUSSIA. Mosca e Washington d’accordo nello sfruttamento delle risorse russe 

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto l’esplorazione congiunta dei depositi di terre rare della Russia e la fornitura di alluminio al mercato statunitense come parte di un potenziale accordo economico.

Stando a Reuters, l’offerta segue le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che “importanti transazioni di sviluppo economico con la Russia” erano imminenti come parte dei colloqui di cessate il fuoco in Ucraina iniziati a Riyadh il 18 febbraio. A poche ore dalla dichiarazione di Trump, Putin ha convocato un incontro con ministri e consulenti economici per discutere di terre rare.

“Noi, a proposito, saremmo pronti a offrire progetti congiunti con i nostri partner americani, e quando dico ‘partner’, intendo non solo strutture amministrative e governative, ma anche aziende, se mostrassero interesse per un lavoro congiunto”, ha detto Putin alla televisione di stato dopo l’incontro, riporta BnenIntelliNews.

Putin ha aggiunto che la Russia possedeva risorse di terre rare significativamente maggiori rispetto all’Ucraina e ha respinto la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Ucraina in questo settore come una preoccupazione.

L’Ucraina non ha quasi depositi di terre rare, ma ha notevoli risorse minerarie che potrebbero essere sviluppate. Washington e Kiev sono attualmente impegnate in una trattativa su un duro accordo sui minerali in cui Trump chiede che metà delle entrate di qualsiasi progetto venga versata in un fondo fino a quando non saranno raccolti 500 miliardi di dollari. Alcuni hanno paragonato i termini dell’accordo come equivalenti a riparazioni a condizioni peggiori del trattato di Versailles imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale.

La Russia detiene la quinta riserva mondiale di terre rare, stimata in 3,8 milioni di tonnellate metriche, secondo i dati dell’US Geological Survey, e in 10 milioni da altri sondaggi.

La Cina con 44 milioni di tonnellate è il leader mondiale, seguita da Brasile, India e Australia, tutti con riserve maggiori. L’Ucraina non si classifica a livello mondiale per depositi di elementi di terre rare. Putin ha suggerito che potenziali accordi di esplorazione potrebbero estendersi anche ai depositi nell’Ucraina orientale, che la Russia ha controllato da quando è iniziato il suo intervento militare tre anni fa.

Putin ha anche proposto che le aziende russe possano riprendere a fornire fino a 2 milioni di tonnellate di alluminio all’anno al mercato statunitense, qualora le restrizioni commerciali venissero revocate. Prima che Washington imponesse i dazi nel 2023, la Russia rappresentava circa il 15% delle importazioni di alluminio degli Stati Uniti. L’UE ha appena vietato l’alluminio russo come parte del sedicesimo pacchetto di sanzioni introdotto per celebrare il terzo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

Putin ha inoltre suggerito che Russia e Stati Uniti potrebbero collaborare alla produzione di energia idroelettrica e alluminio nella regione di Krasnoyarsk in Siberia, sede del più grande produttore di alluminio russo, Rusal: ”Ciò che è più importante, a mio parere, è che potremmo prendere in considerazione la possibilità di collaborare con aziende americane in quest’area”, ha affermato Putin, stimando un potenziale investimento nel progetto di 15 miliardi di dollari.

Anna Lotti

