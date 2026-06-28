RUSSIA. Messi al bando tutti i prodotti ittici armeni

La Russia ha sospeso venerdì scorso tutte le importazioni di prodotti ittici dall’Armenia, dopo aver imposto un divieto parziale all’inizio di questo mese.

Come riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS, che riporta i dati di Rosselkhoznadzor, l’agenzia russa per la sicurezza agricola, il 1° giugno, Rosselkhoznadzor aveva limitato le importazioni di prodotti ittici da tutti gli impianti di lavorazione del pesce armeni, ad eccezione di due, a seguito del presunto rifiuto di questi ultimi di sottoporsi alle ispezioni sanitarie e di sicurezza.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, l’agenzia ha affermato di aver riscontrato violazioni delle norme di sicurezza presso questi due impianti – MF Export e Invest Plus – e di aver quindi deciso di vietare anche l’importazione dei loro prodotti ittici, riporta The Moscow Times. “È stata presa la decisione di sospendere temporaneamente la certificazione dei prodotti per le restanti aziende”, ha dichiarato Rosselkhoznadzor.

La decisione fa seguito alle precedenti restrizioni russe sull’importazione e il transito della maggior parte degli alimenti, semi, fiori, legname e fertilizzanti armeni, a causa di quella che i funzionari hanno definito la “sistematica individuazione” di parassiti. La Russia ha inoltre limitato la vendita e l’importazione di acqua minerale e bevande alcoliche armene per diverse presunte violazioni delle norme sanitarie e di sicurezza.

Sebbene Mosca sostenga che le crescenti restrizioni commerciali siano basate esclusivamente su preoccupazioni sanitarie, le misure assomigliano sempre più a una campagna di pressione economica contro Yerevan, che persegue legami più stretti con l’Unione Europea.

Sergei Dankvert, capo di Rosselkhoznadzor, ha negato le accuse secondo cui i divieti commerciali sarebbero motivati ​​politicamente.

La banca centrale armena stima che il divieto di importazione imposto dalla Russia incida per circa il 2% sul PIL del Paese del Caucaso meridionale. Il conseguente eccesso di offerta di merci, dirottate dalla Russia, potrebbe causare una diminuzione dei prezzi locali in Armenia dello 0,6%, secondo quanto affermato dai responsabili politici.

Le tensioni tra gli alleati tradizionali Russia e Armenia sono aumentate da quando l’Azerbaigian ha ripreso il controllo della regione separatista del Nagorno-Karabakh nel 2023. L’Armenia ha accusato la Russia e le sue forze di pace di non essere riuscite a dissuadere l’offensiva militare di Baku e, nel 2024, ha congelato la sua partecipazione al blocco di sicurezza regionale guidato da Mosca.

Anna Lotti

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