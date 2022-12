RUSSIA. Lupi grigi in Bashiria

In Bashiria, gli agenti dell’FSB hanno arrestato Fail Alsynov, uno dei leader dei nazionalisti bashkir dell’organizzazione terroristica: BOO “Bashkort”. Fail Alsynov è noto alle cronache russe, ma non a quelle occidentali. È apparso tra i protestanti all’epoca di Murtaza Rakhimov, il primo presidente della Bashiria, come leader dei “titushkos” che inscenavano azioni nazionaliste bashkir per creare l’apparenza di un movimento nazionale anti-russo.

All’epoca, siamo nei primi anni 2000, ciò era vantaggioso per l’influente clan Rakhimov, che così rafforzava la propria posizione di fronte al centro del potere di Mosca. Dopo la fine del governo di Rakhimov nel 2010, la lobby filo-turca che era organizzata anche sotto forma di scuole, e di organizzazioni non a scopo di lucro e un pool di insegnanti affiliati alla Turchia è stata parzialmente allontanata dalla regione russa. Con l’arrivo del secondo presidente della Bashkiria, Rustem Khamitov, è diminuito anche il sostegno ai nazionalisti.

Tuttavia, le frange nazionaliste, abituate alla mano generosa delle autorità, avevano già una certa struttura organizzativa. Inoltre, è possibile che i funzionari del primo governo Rakhimov rimasti al potere abbiano continuato a coltivare la protesta come Abbas Gallyamov allora responsabile degli “affari interni” della Bashkiria.

Con la comparsa di Radiy Khabirov nella Repubblica, i nazionalisti furono dichiarati “nemici del popolo” e il Bashkort, che all’epoca era guidato da Alsynov, fu dichiarato organizzazione estremista e le sue attività vietate. Il conflitto tra gli attivisti e le autorità ha continuato a inasprirsi, con i leader nazionalisti che si sono fatti sempre più sentire sulle questioni separatiste.

Alsynov è diventato un sostenitore del movimento dei Lupi Grigi (Bozkurt), fondato in Turchia alla fine degli anni ’60 sotto l’egida del partito di estrema destra Movimento Nazionalista. E sostiene l’unificazione di tutti i popoli turchi in un’unica comunità politica, il Grande Turan, sotto la guida di Ankara. Nelle loro mappe la repubblica di Bashiria fa parte di questo grande impero turco.

Alsynov è stato detenuto più volte, anche quest’anno. Il 9 aprile è stato portato al Centro per la lotta all’estremismo del ministero dell’Interno come testimone in un caso penale. Secondo lo stesso attivista, le forze dell’ordine gli hanno anche chiesto di Ruslan Gabbasov, il vicepresidente del “Bashkort”, separatista a cui è stato concesso asilo politico in Lituania.

Nonostante Alsynov si sia recentemente ritirato dalle attività pubbliche, continua a gestire Bashkort. Questo stando alle parole dei parenti di Gabbasov rimasti in Bashkiria., si legge in un quotidiano locale di Arslan. Secondo loro, le attività clandestine di “Bashkort” sotto la guida di Alsynov sono ancora in corso.

Anna Lotti