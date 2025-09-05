RUSSIA. L’India è il jolly che riequilibra il potere dentro la SCO

Perché Mosca ha evidenziato in modo così evidente i suoi legami con l’India durante il vertice SCO di Tienjin?

Fondata nel 2001, la SCO oggi rappresenta 26 paesi che coprono oltre il 65% dell’Eurasia e il 42% della popolazione mondiale, rendendola la più grande organizzazione transregionale per territorio e popolazione.

Mentre l’India è membro a pieno titolo, Cina e Russia dominano la SCO. Per la Cina, l’organizzazione funge sia da piattaforma diplomatica che da meccanismo per bilanciare le dinamiche di potere globali, riporta AT.

Pechino unisce cooperazione in materia di sicurezza, assistenza economica e diplomazia soft per salvaguardare la sicurezza interna, garantire l’approvvigionamento energetico e plasmare un ordine regionale favorevole ai suoi interessi.

I legami in evoluzione tra Russia e Cina sono diventati centrali per la geopolitica globale, spinti dall’ascesa economica cinese e, in modo più decisivo, dalle sanzioni occidentali in seguito all’invasione dell’Ucraina del 2022. La guerra e le sue conseguenze hanno spinto Mosca ad avvicinarsi sempre di più a Pechino. Al vertice della SCO, il principio della multipolarità è stato presentato come un’alternativa positiva all’egemonia occidentale. L’approccio consensuale e non interventista dell’organizzazione consente agli stati membri di perseguire i propri interessi nazionali fondamentali.

Anche se Putin e Xi hanno pubblicamente ribadito la forza della loro partnership, la realtà è che l’influenza della Cina sta eclissando sempre di più quella della Russia. Pechino ha consolidato la sua posizione di principale partner economico di tutti e cinque gli stati dell’Asia centrale, quattro dei quali sono membri SCO.

La dipendenza della Russia dalla Cina rende la SCO più favorevole all’ascesa di Pechino, accentuando la disuguaglianza nella loro partnership “illimitata”.

Di fronte a un crescente squilibrio nella sua partnership con la Cina, Mosca sembra desiderosa di coltivare alleanze alternative. In questo contesto, l’India si distingue come una copertura strategica rifiutandosi di seguire la linea della Cina. Sottolineando la sua vicinanza a Nuova Delhi, Mosca ha sottolineato che lo spazio eurasiatico, e della SCO, non è di esclusiva competenza di Pechino.

La Russia ha sostenuto l’ingresso dell’India nella SCO nonostante la riluttanza della Cina; per compensare, la Cina ha spinto per l’inclusione del Pakistan. L’India ha poi resistito alla Nuova Via della Seta, criticandone la mancanza di trasparenza, sostenendo al contempo l’Unione Economica Eurasiatica russa rispetto all’iniziativa di Pechino.

Mosca ha incoraggiato la Cina a investire nella Banca Eurasiatica di Sviluppo, guidata dalla Russia, riflettendo il suo scetticismo sul predominio cinese nel Consorzio Interbancario della SCO.

Il Concetto di Politica Estera 2023 della Russia pone l’India al centro di un ordine multipolare e sovrano. L’impegno dell’India in ambito eurasiatico, evidenziato dal Vertice India-Asia Centrale del 2022, riflette obiettivi condivisi di pace e sviluppo inclusivo. Per l’India, l’Asia Centrale è considerata il suo “vicinato esteso” ed è al centro della sua strategia eurasiatica.

Il messaggio della Russia è quindi multiforme: un segnale a Pechino delle sue partnership diversificate, una garanzia all’India della sua rilevanza duratura e un promemoria al mondo che non è completamente isolata.

I legami della Russia con l’India si sono approfonditi dopo la guerra in Ucraina: mentre le sanzioni occidentali isolavano Mosca, India e Cina sono emerse come principali acquirenti di petrolio russo.

Il commercio indo-russo è aumentato, raggiungendo la cifra di 68,7 miliardi di dollari nel 2024-25. Mosca prevede di continuare a fornire petrolio a Nuova Delhi nonostante gli avvertimenti di Washington.

La Russia sta inoltre ampliando la cooperazione in materia di difesa, firmando nuovi accordi sulle armi per mantenere il suo vantaggio in un ambito bilaterale chiave. Allo stesso tempo, sta rilanciando il dialogo come forum strategico per contrastare l’influenza occidentale.

Fedele alla sua dottrina di “autonomia strategica”, l’India non ha imposto sanzioni alla Russia e, pur rafforzando i legami con le democrazie occidentali, continua a bilanciare, piuttosto che a unificare completamente. Con l’impegno tra India e Cina che sta acquisendo un cauto slancio, la Russia rischia di isolarsi sempre di più dalla comunità internazionale.

Questa incombente marginalizzazione contribuisce a spiegare la deliberata elevazione di Nuova Delhi da parte di Mosca in un incontro eurasiatico fortemente incentrato sulla Cina. Mentre le due potenze asiatiche rafforzano il loro rapporto, si sta delineando un nuovo ordine multipolare, che potrebbe emarginare Mosca se non riuscisse a mantenere visibilità negli affari eurasiatici.

Il Triangolo Primakov prevedeva un allineamento trilaterale Russia-Cina-India per controbilanciare l’influenza degli Stati Uniti. Storicamente, l’India ha fatto affidamento sulla Russia per frenare le ambizioni espansionistiche di Pechino. Questa erosione della credibilità della Russia come garante della stabilità regionale evidenzia perché la buona volontà coltivata come mediatore negli ultimi cinque anni non sia più sufficiente, spingendo Mosca a perseguire strade alternative, come un più stretto coinvolgimento con Nuova Delhi nei forum eurasiatici, per mantenere la sua rilevanza regionale.

Mosca vede la SCO come una forza stabilizzatrice chiave in Eurasia, riflettendo l’obiettivo di Mosca di preservare la regione come una scacchiera multipolare.

Al vertice della SCO, l’India si è distinta come l’unico membro a negare il proprio sostegno all’ambiziosa Belt and Road Initiative cinese. Questa posizione ha ricordato al mondo, Cina inclusa, che la sua rappresentanza in Asia rimane intatta. Per l’India, il vertice ha offerto sia visibilità che rassicurazione. Il cameratismo tra Modi e Putin ha messo in ombra i procedimenti formali del vertice, con immagini delle loro calorose interazioni diventate virali sui social media cinesi.

Per Mosca, mettere in risalto l’India significava che l’Eurasia rimane una scacchiera multipolare piuttosto che un dominio esclusivo di Pechino. La Russia ha cercato di ricordare sia alla Cina che al resto del mondo che mantiene ancora un ruolo attivo nel plasmare l’equilibrio della regione.

L’India si conferma rilevante nell stesso scenario multilaterale tratteggiato a Tienjin, tra i due attori principali: Mosca e Pechino.

Tommaso Dal Passo

