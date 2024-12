RUSSIA. Le truppe di Kim sfileranno sulla piazza Rossa il 9 maggio 2025

La Russia ha invitato le truppe nordcoreane alle celebrazioni del Giorno della Vittoria, così come il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe visitare Mosca l’anno prossimo.

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha concluso una visita di due giorni a Pyongyang, che includevano un incontro con il leader Kim Jong-un per discutere dei legami militari e della cooperazione tra i due paesi, riporta il Korea Jongaang Daily.

Kim ha incontrato Belousov venerdì scorso e ha affermato che “il governo, l’esercito e il popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea sosterranno incrollabilmente la politica della Federazione Russa di difesa della sovranità e dell’integrità territoriale del paese contro le manovre egemoniche imperialiste”.

Kcna ha riferito che l’incontro tra Kim e Belousov, era stato ”amichevole e affidabile (…) Le recenti misure anti-russe adottate dagli Stati Uniti sono atti irresponsabili che prolungano i conflitti e minacciano l’intera umanità, e meritano di essere condannate dalla comunità internazionale”, ha detto Kim a Belousov. Kim Jong un “ha espresso seria preoccupazione per lo sviluppo della situazione in Ucraina, che diventa ogni giorno più acuta, e ha espresso la sua posizione secondo cui le recenti misure anti-russe adottate dagli Stati Uniti sono atti irresponsabili che prolungano il conflitto e minacciano tutta l’umanità e dovrebbe essere condannato dalla comunità internazionale”, riporta l’agenzia nordcoreana.

Kim ha anche affermato che “l’uso da parte degli Stati Uniti e dell’Occidente delle autorità di Kiev per attaccare il territorio russo con le proprie armi da attacco a lungo raggio costituisce un intervento militare diretto nella disputa territoriale russa”, aggiungendo che “l’azione decisiva della Russia per far pagare alle forze ostili un prezzo corrispondente è un esercizio del suo diritto all’autodifesa”.

Sempre secondo Kcna, Kim ha criticato la recente fornitura da parte dell’Occidente del sistema missilistico tattico, Atacms, di fabbricazione statunitense e dei missili Storm Shadow di fabbricazione britannica all’Ucraina, consentendo a Kiev di attaccare in profondità la Federazione Russa, e ha espresso sostegno alla risposta della Russia di lanciare il suo ultimo missile balistico ipersonico a raggio intermedio, l’Oreshnik, in Ucraina: ”C’è bisogno di dimostrare con azioni chiare che le forze provocatorie, compresi gli Stati Uniti, non trarranno beneficio dall’ignorare gli avvertimenti della Russia”, ha detto Kim durante l’incontro con Belousov.

Kcna ha anche riferito che Kim e Belousov hanno trattato temi di difesa, sviluppo di una partnership strategica globale tra Corea del Nord e Russia e questioni relative alla protezione della sovranità e degli interessi di sicurezza dei due paesi e della giustizia internazionale; Kcna ha poi ripotato che i due hanno raggiunto un “soddisfacente consenso”.

Kim ha anche espresso la sua volontà di “espandere e sviluppare le relazioni tra i due paesi in modo più vigoroso in tutti i settori, tra cui politica, economia e militare”, in base all’accordo raggiunto al vertice tra Corea del Nord e Russia a giugno.

La Russia ha anche invitato le truppe nordcoreane alle celebrazioni del Giorno della Vittoria, che commemorano la vittoria della Russia sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale l’anno prossimo. Belousov ha detto che “stiamo aspettando una decisione positiva” riguardo all’invito delle unità militari nordcoreane all’80° anniversario della parata del Giorno della Vittoria che si terrà nella Piazza Rossa di Mosca il 9 maggio dell’anno prossimo, secondo il Ministero della Difesa russo.

La parata del Giorno della Vittoria e gli eventi successivi sono il possibile scenario di una possibile visita di Kim a Mosca.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/