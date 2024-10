RUSSIA. Le guardie costiere russe e cinesi coopereranno nei mari lontani

Le guardie costiere cinesi e russa si sono impegnate a coordinarsi di più nei “mari lontani” dopo i loro pattugliamenti congiunti nell’Artico e nel Pacifico settentrionale il mese scorso.

Incontrandosi a Pechino, il capo della guardia costiera cinese, il maggiore generale Yu Zhong, e l’ammiraglio Roman Tolok, capo della guardia costiera russa, hanno chiesto una più profonda “cooperazione marittima pragmatica”, secondo un comunicato pubblicato sull’account social della guardia costiera cinese.

Hanno anche promesso di migliorare le “operazioni congiunte a lunga distanza” tra le due guardie costiere nei “mari lontani” e di “contribuire attivamente al consolidamento e allo sviluppo della partnership strategica di cooperazione globale tra Cina e Russia nella nuova era”, riporta SCMP.

È stato il secondo incontro tra le guardie costiere cinese e russa da aprile dell’anno scorso, quando è stato firmato un memorandum d’intesa sul rafforzamento della cooperazione nell’applicazione della legge marittima.

I capi della guardia costiera lunedì hanno anche elogiato la loro prima esercitazione e pattugliamento congiunti nell’Artico, dove Cina e Russia condividono interessi reciproci nelle rotte di navigazione, e si sono impegnati a mantenere la sicurezza e la stabilità marittima.

A settembre, la guardia costiera cinese ha inviato le sue navi Meishan e Xiushan nel golfo di Pietro il Grande nel Mar del Giappone, o Mare Orientale, dove hanno preso parte a esercitazioni con la guardia costiera russa. Sono state messe alla prova sulle minacce alla sicurezza delle forze dell’ordine marittime, intercettando navi sospettate di essere criminali, salvataggi in mare e lotta antincendio.

La Cina ha iniziato ad ampliare la propria cooperazione nell’applicazione della legge marittima, presentando una nuova dinamica all’interno del rafforzamento delle relazioni di sicurezza e difesa tra Russia e Cina. Ad aprile 2023, una delegazione del CCG ha tenuto un incontro a Murmansk, in Russia, con il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) sul rafforzamento della cooperazione nell’applicazione della legge marittima. Le due parti hanno firmato un Memorandum d’intesa per la cooperazione nell’applicazione della legge marittima e hanno concordato di promuovere questa cooperazione sui principi di “buon vicinato, amicizia e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e di costruire congiuntamente una comunità marittima con un futuro condiviso”. Nonostante l’annuncio ufficiale, i dettagli erano scarsi e il MoU è passato ampiamente inosservato, riporta China Power.

Ad aprile 2024, in occasione del primo anniversario della firma del MoU, il servizio di guardia di frontiera dell’FSB ha invitato un gruppo di lavoro del CCG a Vladivostok per partecipare ai colloqui a livello operativo della guardia costiera cinese-russa. Secondo il Ministero della difesa nazionale cinese (MND), le due parti “hanno condotto ricerche e consultazioni sulle attività di scambio e cooperazione pianificate per quest’anno, hanno svolto seminari operativi, esercitazioni pratiche, ispezioni in mare e altre attività”. Le due parti avrebbero anche discusso su come rafforzare la cooperazione pratica. Ancora una volta, non sono stati forniti dettagli su cosa comportassero questi scenari o ricerche e l’incontro ha ricevuto poca attenzione da parte del pubblico.

A settembre e ottobre 2024, Cina e Russia hanno mostrato i primi esempi di questa cooperazione pratica. Dal 16 al 20 settembre, le navi del CCG Meishan e Xiushan (ciascuna da 3.000 tonnellate) hanno navigato verso il golfo di Pietro il Grande nel Mar del Giappone – Mar Orientale, per condurre esercitazioni con le navi della guardia costiera russa. Gli account dei social media cinesi hanno notato che questa era la prima volta che questo tipo di cooperazione aveva avuto luogo. Le due guardie costiere hanno tenuto esercitazioni tra cui “repressione delle minacce alla sicurezza marittima”, salvataggio marittimo e “pattugliamenti congiunti” nell’Oceano Pacifico settentrionale. Altri resoconti aggiungono che le esercitazioni hanno messo alla prova il personale con “intercettazione di navi sospette di criminalità e lotta antincendio”. Il pattugliamento congiunto ha portato le imbarcazioni delle due parti vicino all’Artico e il 2 ottobre, la Meishan è entrata nel Mar Artico come parte di un pattugliamento congiunto con le imbarcazioni della guardia costiera russa.

Le esercitazioni e i pattugliamenti congiunti della guardia costiera sono stati programmati per seguire solo due mesi dopo che i bombardieri russi e cinesi hanno volato insieme nello spazio aereo internazionalevicino all’Alaska e hanno condotto esercitazioni navali vicino al Giappone come parte delle esercitazioni Ocean-2024. Ciò segue una tendenza più ampia di cooperazione Cina-Russia nel dominio marittimo e aereo in aumento da quando è iniziata con una base bassa nei primi anni del 2010.

Sebbene non sia una novità, l’impegno della Cina nell’Artico ha subito un’accelerazione sotto Xi Jinping, con la Cina che ha ottenuto lo status di osservatore permanente presso il Consiglio Artico nel 2013 e Xi che ha dichiarato l’ambizione della Cina di diventare una “grande potenza polare” nel 2014. L’anno successivo, la Cina ha identificato le regioni polari come una delle sue nuove frontiere strategiche, il che dimostra che sta spostando il calcolo strategico sull’Artico. Nel 2018, la Cina ha lanciato il suo Libro bianco sulla politica artica e il piano Polar Silk Road, che richiedono l’esplorazione di risorse e opportunità di spedizione nell’Artico, che potrebbero diventare più fattibili in futuro a causa del cambiamento climatico.

Più di recente, nell’agosto 2024, il premier cinese Li Qiang e il primo ministro russo Mikhail Mishutin hanno firmato un comunicato congiunto per sviluppare le rotte di spedizione artiche. Oltre alla loro cooperazione bilaterale sulla tecnologia delle navi polari e sugli schieramenti dei rompighiaccio, la cooperazione pratica della guardia costiera in quest’area potrebbe aiutare entrambi i paesi a salvaguardare la rotta del Mare del Nord. Ciò potrebbe includere la protezione reciproca dei futuri passaggi commerciali attraverso questa rotta in caso di crisi o quando è necessario un salvataggio.

Anna Lotti

