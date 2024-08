RUSSIA. Le aziende russe vogliono investire in Cina, Kazakhstan e Uzbekistan

I russi studiano i russi. L’agenzia Comunica, insieme a UnderPyar, ha studiato l’attività di PR delle aziende russe all’estero. Sono state poste domande a 96 specialisti di PR sull’ingresso delle loro aziende in nuovi mercati negli ultimi 2 anni, sulle comunicazioni a supporto del business e sulle sfide incontrate.

Il 63% degli intervistati ha parlato di espandere la propria area geografica (35%) o di avere intenzione di farlo (28%). La priorità per il 26% degli intervistati è la Cina, seguita da Kazakistan e Uzbekistan (18% ciascuno). Gli Emirati Arabi Uniti seguono da vicino con il 13%.

Ci sono 25 paesi in totale nell’elenco. La presenza di Iran, India, Armenia e Azerbaigian sembra ovvia, ma anche le menzioni isolate di Stati Uniti, Germania, Giappone e Israele sono piuttosto interessanti.

L’analisi degli strumenti di analisi delle PR ha mostrato la somiglianza degli strumenti nella Federazione Russa e all’estero. Il 47% effettua un’analisi generale del settore dei media, il 33% si basa sulla valutazione della percezione del marchio e il 30% degli intervistati studia il consumo dei media da parte del pubblico target.

Solo il 5% delle aziende si aspetta posizionamenti multimediali gratuiti. Il restante 95% è più realistico: il 36% si affida a un mix di posizionamenti a pagamento e gratuiti, il 32% si affida principalmente a posizionamenti gratuiti e il 9% è abituato a pagare sempre.

Molto spesso (53%) comunicati stampa, analisi e altri formati vengono pubblicati nei paesi in cui operano. Al secondo posto c’è la collaborazione con i blogger e LOM (50%). Il 26% lavora con i social network.

Il 63% degli intervistati lavora con un appaltatore locale o ha assunto uno specialista locale nel personale. La maggior parte degli intervistati non sente un rapporto speciale con i marchi russi. Il 24% degli intervistati vede una risposta positiva alle comunicazioni e solo l’8% vede una risposta negativa a causa dell’origine del marchio.

Per il 44% degli intervistati la difficoltà principale sono le differenze di mentalità, per il 30% la barriera linguistica. Tutto il resto è come al solito: scarso interesse da parte dei media e ignoranza del marchio (26%), 9% ciascuno – mancanza di budget e difficoltà con i pagamenti.

Anna Lotti

