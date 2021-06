RUSSIA. Lavrov sulla base turca in Azerbaijan: “Non commento le voci”

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto le speculazioni che la Turchia potrebbe costruire una base militare in Azerbaigian definendole “voci”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva detto durante una visita a Baku questa settimana che non avrebbe escluso la possibilità che Ankara potesse costruire una base militare in Azerbaigian secondo un accordo che lui e il presidente Ilham Aliyev hanno firmato il 15 giugno, riporta Rferl.

La cosiddetta Dichiarazione di Susa sulle relazioni alleate tra Azerbaigian e Turchia richiede una maggiore cooperazione tra Ankara e Baku anche nella sfera militare.

A Lavrov il 18 giugno, è stato chiesto cosa ne pensasse sulla possibilità di una base turca in Azerbaigian dopo aver incontrato a Mosca il ministro degli esteri bielorusso Uladzimer Makey. Lavrov ha detto che l’argomento non era stato discusso, aggiungendo «non commentiamo le voci».

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha poi detto il 18 giugno che Mosca sta monitorando da vicino gli sviluppi intorno a una potenziale base turca in Azerbaigian.

Una tale mossa da parte della Turchia, membro della Nato, potrebbe richiedere alla Russia di prendere provvedimenti per garantire la propria sicurezza e i propri interessi. Peskov ha detto che la Russia era in stretto contatto con la Turchia per stabilizzare la situazione nel Caucaso meridionale dopo la guerra di sei settimane dello scorso autunno tra le forze azere e armene sulla regione separatista del Nagorno-Karabakh.

Ankara ha fornito all’Azerbaigian sostegno diplomatico e militare durante il conflitto. La Turchia sta ora gestendo insieme alla Russia un centro di monitoraggio del cessate il fuoco secondo i termini dell’accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia che ha portato alla fine dei combattimenti lo scorso novembre.

Il Nagorno-Karabakh è internazionalmente riconosciuto come parte dell’Azerbaigian. Ma l’etnia armena, che costituisce la maggior parte della popolazione della regione, controlla ancora parte del territorio e rifiuta il dominio di Baku.

Anna Lotti