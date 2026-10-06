RUSSIA. La Morte Nera si riaffaccia nel Far East?

Quasi 200 persone sono in quarantena in Siberia dopo che una dipendente dell’Istituto di ricerca sulla peste è deceduta a causa di una polmonite. Si sono diffuse notizie riguardanti batteri della peste, una morte misteriosa, ospedali in quarantena e il timore di un ritorno della Peste Nera; la Commissione Europea ha dichiarato di seguire da vicino la situazione in Russia, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto che vengano fornite informazioni accurate in modo rapido e trasparente, ma non si dicono preoccupati.

Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma di un’epidemia di peste in Russia. Le autorità sanitarie di Mosca affermano che Darya Shipilova, una dipendente ventottenne dell’Istituto di ricerca sulla peste per la Siberia e l’Estremo Oriente di Irkutsk, nel Far East russo, è morta per una polmonite di origine sconosciuta. Gli esami non hanno rilevato tracce di Yersinia pestis, il batterio responsabile della peste, e i funzionari hanno smentito le voci su un incidente di laboratorio, riporta BneIntelliNews.

Ciononostante, quasi 200 persone entrate in contatto con la Shipilova sono state poste sotto osservazione medica, gli ospedali hanno introdotto restrizioni, gli eventi pubblici sono stati rinviati e il capo delle autorità sanitarie russe si è recato nella regione. A titolo precauzionale, il vicino stabilimento per la produzione di alluminio di Irkutsk ha imposto l’uso di mascherine a oltre 2.000 lavoratori.

Le prime notizie suggerivano che la Shipilova avesse rotto una provetta contenente batteri vivi della peste. Ciò ha immediatamente trasformato un decesso inspiegabile in un potenziale incidente di laboratorio che coinvolgeva uno dei patogeni più temuti al mondo. La stampa locale descriveva la presunta infezione come peste polmonare, la forma capace di trasmettersi da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie. Successivamente è giunta una versione ufficiale diversa: nessuna peste, nessun incidente di laboratorio, bensì una polmonite di eziologia ancora sconosciuta.

Sia la risposta precauzionale che la successiva smentita sono comprensibili; la Russia, inoltre, ha ragioni particolari per essere sensibile alle accuse di reticenza nella diffusione delle informazioni. Il ritardo con cui le autorità sovietiche resero noto il disastro di Chernobyl nel 1986 rimane uno degli esempi emblematici del costo politico dell’occultamento di una catastrofe sanitaria e ambientale.

La peste non è scomparsa: sopravvive in natura tra le popolazioni di roditori selvatici e le loro pulci in diverse aree di Asia, Africa e Americhe. Gli ultimi dati dell’OMS mostrano che, tra il 2019 e il 2025, sono stati segnalati casi umani confermati in sei paesi – tra cui RDC, Cina, Kenya, Madagascar, Mongolia e Uganda – ma ciò non significa che la “Morte Nera” sia in agguato pronta a tornare. La medicina moderna ha radicalmente cambiato la situazione. La peste è causata da un batterio e può essere trattata efficacemente con antibiotici se diagnosticata precocemente. Secondo l’OMS, la peste bubbonica non trattata ha un tasso di mortalità compreso tra il 30% e il 60% circa, mentre le forme polmonare e setticemica possono risultare letali in assenza di un trattamento tempestivo.

L’Asia centrale ospita ancora serbatoi naturali di peste. La Mongolia, ad esempio, presenta vasti focolai della malattia legati in particolare alle marmotte. In quest’area, le infezioni umane si sono verificate ripetutamente in seguito alla caccia o al consumo di marmotte, nonostante le restrizioni vigenti. Anche nella regione russa dell’Altaj sono stati registrati casi sporadici nell’uomo legati alla manipolazione di carcasse di marmotta. Le ricerche sulla peste nera hanno reso ancora più evidente il collegamento con l’Asia centrale. Uno studio genetico pubblicato su Nature nel 2022 ha individuato nella regione del Tian Shan, nell’attuale Kirghizistan, la probabile origine del lignaggio da cui scaturì l’enorme diversificazione dei ceppi di peste associati alla pandemia del XIV secolo. I ricercatori hanno rinvenuto DNA di Yersinia pestis in resti umani. provenienti da cimiteri nei pressi del lago Issyk-Kul e risalenti al 1338 e al 1339.

Le malattie infettive fanno parte del mondo naturale, piuttosto che essere eventi storici definitivamente sconfitti dall’umanità. È proprio questa la logica alla base dell’approccio “One Health” (Una sola salute), ormai adottato dalle agenzie sanitarie internazionali: la salute umana non può essere nettamente separata da quella animale e dall’ambiente. Il recente lavoro dell’OMS in Asia centrale si è concentrato proprio sul rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti per la salute umana, quella animale e l’ambiente, poiché le zoonosi possono oltrepassare i confini prima ancora che lo facciano le burocrazie. Secondo l’OMS, si stima che oltre il 60% delle malattie infettive emergenti segnalate a livello globale abbia origine negli animali.

Anna Lotti

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