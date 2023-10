RUSSIA. La fragile partnership illimitata con la Cina

Russia e Cina hanno la loro “partnership illimitata”, ma questa relazione rimane unilaterale: l’economia russa è sempre più dipendente da quella cinese.

Il presidente russo Vladimir Putin nella due giorni di Pechino per celebrare il decimo anniversario del lancio della Belt and Road Initiative ha portato con sé una grande delegazione imprenditoriale e metà del governo russo poiché i due paesi continuassero a lavorare per integrare le loro economie.

L’accordo principale della conferenza BRI è stato il più grande accordo di fornitura di grano mai realizzato, del valore di circa 25,7 miliardi di dollari per 70 milioni di tonnellate di cereali e verdure. La Cina ha gradualmente aperto il suo mercato interno a un numero sempre maggiore di prodotti agricoli russi, offrendo così a Mosca un’ancora di salvezza.

La Cina ha anche aumentato la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Nella prima metà del 2023, la quota delle esportazioni di petrolio russo sulle importazioni cinesi ammontava al 18,6%, ovvero al 31% negli ultimi 18 mesi. La Russia è il maggiore fornitore di petrolio della Cina dopo l’Arabia Saudita (quota del 16,5%) e l’Iraq (10,5%).

Prima della guerra, nel 2021, la Russia esportava 118,5 milioni di tonnellate di petrolio attraverso i porti marittimi, 35,9 milioni di tonnellate attraverso l’oleodotto Druzhba verso l’Europa, 40 milioni di tonnellate attraverso oleodotti di transito attraverso il Kazakistan verso la Cina. Ma da quando è iniziata la guerra tutte queste azioni sono aumentate.

Nelle ultime settimane, le esportazioni di petrolio verso la Cina via mare sono state maggiori di quelle verso l’India (1,3 milioni di barili al giorno contro 1,2 milioni di barili al giorno) e se si considerano gli oleodotti, la Cina assorbe il 26% delle esportazioni di petrolio russe, e il 38% di tutte le sue esportazioni marittime, riporta BneIntelliNews.

Il loro status di principale acquirente consente alla Cina di dettare termini e ricevere sconti. A giugno, il prezzo del petrolio cinese era superiore al tetto massimo di 60 dollari al barile, ma inferiore al prezzo del Brent (in media del 10% nella prima metà dell’anno).

Nel 2022, la Russia ha aumentato di una volta e mezza le esportazioni di gas attraverso Power of Siberia, portandole a 15,5 miliardi di metri cubi, e quest’anno attraverso il gasdotto verranno esportati 22 miliardi di metri cubi.

Tutto ciò non è paragonabile ai 150 miliardi di metri cubi che venivano venduti al mercato europeo. Gazprom conta su altri 50 miliardi di metri cubi all’anno quando Power of Siberia 2 sarà finalmente costruito.

Pechino è diventata il principale partner commerciale di Mosca: la quota delle importazioni di merci cinesi è pari al 40%. Prima della guerra era circa il 25%. In termini di importazioni, la Russia è diventata, se non l’economia più dipendente dalla Cina, la seconda dopo la Corea del Nord. Il volume degli scambi è cresciuto in modo esponenziale rispetto ai 3 miliardi di dollari di fatturato commerciale che i due paesi avevano nel 1995 ed è sulla buona strada per raggiungere facilmente quest’anno l’obiettivo di 200 miliardi di dollari che Xi e Putin si erano prefissati prima della guerra.

E il ritmo della crescita del commercio sta accelerando. Il commercio russo-cinese nel periodo gennaio-settembre 2023 è cresciuto del 29,5% a 176,4 miliardi di dollari, ha affermato l’Amministrazione generale delle dogane cinese. La Cina ha fornito alla Russia beni per un valore di 81,4 miliardi di dollari, con un aumento del 56,9% rispetto allo stesso periodo del 2022; le consegne dalla Russia alla Cina sono aumentate del 12,7% a 94,9 miliardi di dollari.

Su base mensile anche settembre 2023 ha registrato un’accelerazione.

Le spedizioni cinesi in Russia a settembre sono aumentate del 21% a 9,6 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, accelerando rispetto alla crescita del 16% di agosto, secondo i calcoli Reuters basati sui dati doganali. Anche le importazioni della Cina dalla Russia sono aumentate dell’8% a 11,53 miliardi di dollari a settembre a/a dopo essere aumentate del 3% ad agosto.

Il valore del commercio bilaterale è salito a 21,18 miliardi di dollari a settembre, il più alto dal febbraio 2022, quando la Russia ha iniziato le operazioni in Ucraina, secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane cinese, ripresi da Reuters.

Ancora più importante, la natura del commercio sino-russo è cambiata radicalmente. La Cina è solitamente molto attenta a non utilizzare la sua potenza manifatturiera per gestire ampi surplus commerciali con i suoi partner, per evitare di esercitare pressioni indebite sui loro conti correnti che potrebbero mettere il suo governo in difficoltà finanziarie.

La Cina ha seguito questa politica per più di due decenni con la Russia, aumentando le sue esportazioni verso la Russia in linea con l’aumento delle esportazioni russe verso la Cina, ma con un modesto surplus commerciale a favore della Cina.

La situazione è cambiata radicalmente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, con il surplus commerciale della Russia nei confronti della Cina che è balzato a 38 miliardi di dollari l’anno scorso e dovrebbe raggiungere lo stesso importo quest’anno. Ciò ha fornito alla Russia una nuova fonte di reddito molto utile per finanziare la sua macchina da guerra ed è di fatto un sussidio per l’economia russa, finanziato da Pechino.

Ma questa nuova dipendenza comporta l’esposizione della Russia ai crescenti problemi economici della Cina. L’economia cinese non è riuscita a riprendersi completamente dal periodo Covid lo scorso anno e dalla perdurante crisi del settore finanziario e immobiliare.

Inoltre, la yuanizzazione dell’economia russa continua. Nel periodo gennaio-luglio 2023, il volume degli scambi in yuan è aumentato di 6,5 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato medio degli scambi nella coppia di valute rublo/yuan è aumentato di oltre 100 volte dall’inizio del 2022. Nella prima metà del 2023, il 25% del fatturato commerciale della Russia con altri paesi (esclusa la stessa Cina) è stato servito in yuan.

Anna Lotti