RUSSIA. La cioccolata russa batte quella svizzera

La Russia è entrata per la prima volta tra i primi 10 esportatori mondiali di cioccolato, superando i famosi cioccolatieri svizzeri per il valore dei prodotti venduti all’estero, secondo i dati commerciali delle Nazioni Unite. La Russia ha esportato 839 milioni di dollari di cioccolato nell’anno fino a settembre 2021, dati ITC Trademap e UN Comtrade citati dall’Associazione russa dei produttori di dolciumi, rispetto agli 819 milioni di dollari della Svizzera, riporta The Moscow Times.

Un anno fa, la Russia non era inclusa nella top 10, posizionandosi all’11° posto con un volume di esportazione di 295,7 mila tonnellate per 729,2 milioni di dollari. La Svizzera era al 10° posto con il risultato di 109,8mila tonnellate per 753 milioni di dollari. Secondo le stime di ASKOND, nel 2021, l’esportazione di dolci russi aumenterà del 19,1% – a 824,5 mila tonnellate di $ 1,68 miliardi. Queste cifre saranno un record per l’industria e supereranno le esportazioni nel 2019 pre-pandemia del 30,8%. Il cioccolato rappresenta oltre il 51,5% della fornitura di dolci russi. Secondo l’ASCOND, entro la fine del 2021, la Russia rafforzerà solo la sua posizione tra i primi dieci esportatori mondiali di cioccolato, secondo Rossiyskaya Gazeta.

La pasticceria russa viene fornita in 92 paesi. La Cina e i paesi dell’Unione doganale restano i principali acquirenti. Rappresentano il 57% delle forniture per l’esportazione. Tuttavia, crescono anche le esportazioni grazie alle vendite in nuove direzioni: Serbia, Brasile, Nigeria e paesi del Medio Oriente. In questa regione, il cioccolato è considerato uno dei dolci più richiesti e i prodotti dolciari russi sono apprezzati proprio per la loro alta qualità.

La Russia ha dovuto esportare quasi tre volte tanto il cioccolato in termini di volume per superare la Svizzera, dati i prezzi molto più alti praticati dai produttori del paese alpino. I dati dell’industria hanno detto che la produzione russa di dolciumi è in forte crescita, con le esportazioni che aumenteranno del 19% quest’anno e saranno quasi un terzo più alte dei livelli pre-coronavirus.

Le autorità russe hanno precedentemente accusato i produttori di cioccolato occidentali di vendere prodotti di qualità inferiore in Russia rispetto ai loro mercati nazionali.

Secondo le stime dell’associazione, la produzione dolciaria russa ha visto una crescita costante negli ultimi anni. Nel 2021, le esportazioni dovrebbero aumentare di oltre il 19% a 824,5 mila tonnellate in termini di volume, e a 1,68 miliardi di dollari in termini monetari, quasi un terzo in più rispetto ai livelli pre-pandemia. Il cioccolato rappresenta il 51,5% delle esportazioni totali di dolciumi della Russia.

Anna Lotti