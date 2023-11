RUSSIA. La cantieristica cinese in aiuto di quella russa

Le difficoltà dell’industria cantieristica russa non sono un segreto, di fronte a questi problemi, il governo russo sta esplorando nuove soluzioni, tra cui una più stretta collaborazione con la cantieristica cinese.

Ad agosto, il Cremlino ha trasferito il controllo della statale United Shipbuilding Corporation, Usc, a Vtb, il secondo istituto bancario più grande della Russia, nella speranza di far ripartire la cantieristica della Usc. Il capo della Vtb Andrey Kostin, l’uomo ora al timone della Usc, ha avanzato una proposta ambiziosa: la Usc dovrebbe stringere una partnership con la Cina, rirpota BneIntelliNews.

Nel tentativo di rafforzare il settore della costruzione navale commerciale, qualsiasi potenziale partnership tra Usc e Cina sarebbe incentrata esclusivamente su progetti non legati alla difesa. Questa decisione arriva mentre l’USC continua a prosperare nel settore della difesa, nonostante le sue sfide generali, in particolare nei settori legati al trasporto di carburante.

Il governo russo promuove da tempo attivamente varie iniziative. come il progetto di ricapitalizzazione della flotta peschereccia. Il presidente Vladimir Putin ha emesso una serie di direttive per incanalare gli affari verso il rivitalizzato complesso del cantiere navale Zvezda vicino a Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo.

Sebbene i cantieri navali russi abbiano già collaborato in precedenza con partner stranieri, il panorama è stato significativamente modificato dalle sanzioni introdotte dopo l’invasione dell’Ucraina.

In questo contesto, il coinvolgimento cinese potrebbe fornire una soluzione sia a breve che a lungo termine nel caso in cui il conflitto in Ucraina dovesse protrarsi e le sanzioni rimanessero.

Tuttavia, sebbene il potenziale ingresso dei costruttori navali cinesi nel mercato russo possa inizialmente essere visto come un’ancora di salvezza molto ambita, intensificherà ulteriormente la significativa dipendenza della Russia dai suoi legami con Pechino.

La Cina detiene già il primo posto come principale partner commerciale della Russia, fornendo una parte sostanziale delle importazioni di beni russi, che rappresentano circa la metà del totale nazionale. Inoltre, la Cina è ora la destinazione principale delle esportazioni petrolifere russe e il principale acquirente del gasdotto russo.

Di notevole importanza, sono già emersi gli interessi energetici cinesi per colmare le lacune lasciate dal ritiro delle aziende occidentali dai progetti russi. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’impianto Arctic LNG 2 di Novatek, situato nell’estremo nord della Russia. Si tratta di un sito in cui le società cinesi di tecnologia del Gnl hanno svolto un ruolo fondamentale nel facilitare il completamento del progetto dopo che le società di ingegneria occidentali si sono ritirate dall’impresa.

È qualcosa che ha preoccupato il Giappone, un vicino comune sia della Russia che della Cina e, per estensione, degli Stati Uniti, ad esempio.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/